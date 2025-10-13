Gonzalo Tarifa rompió el maleficio: “Me quiero afianzar para seguir siendo el 9 de Olimpo”

Desde el 24 de mayo, victoria 4-0 ante Brown de Puerto Madryn en el estadio Carminatti, que un jugador con la 9 de Olimpo no llegaba al gol. Pasaron casi cinco meses y 19 encuentros.

Ayer, en el triunfo 2-0 sobre Juventud Unida Universitario de San Luis, el salteño Lautaro Gonzalo Mauricio Tarifa rompió el maleficio, marcó el segundo y le dio tranquilidad a su equipo para que se encamine hacia la clasificación a octavos de final de la Reválida del Federal A, donde se las verá ante Kimberley con ventaja deportiva.

“Si entrás con la 9 tenés que meterla, más allá del sacrificio y de cumplir con lo que te piden el entrenador y tus compañeros. Estaba esperando el gol, ahora solo me queda potenciar la confianza y afianzarme en el puesto para seguir siendo el 9 de Olimpo en lo que queda del torneo”, sintetizó el centrodelantero en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En 16 cotejos (apenas 3 como inicial) señaló 2 conquistas, desde el cuerpo técnico aseguran que atraviesa su mejor momento, pero él no se quiere dar “manija”.

“Estoy bien, aunque el grupo te hace sentir así. El rendimiento del equipo fue de menor a mayor, jugando por abajo encontramos sociedades y variantes y nos sobra motivación para encarar, por el lado más largo, el tan ansiado ascenso. El golpe que nos dio Atlético Rafaela nos dolió en el alma, pero reaccionamos y nos fortalecimos dentro y fuera de la cancha”, aseveró el atacante surgido en Gimnasia y Tiro, quien contó que en 2018, tras quedar libre en la Reserva de Newell’s, pensó en abandonar el fútbol.

Contó que pasó por Santa Tecla FC de El Salvador, explicó por qué festejó el gol simulando estar amacando a un bebé con sus brazos y ya perdió la cuenta de cuantas docenas de empanadas salteñas (“estas llevan papa”, aclaró) le tiene que cocinar al plantel en la próxima “juntada”.

Mirá la nota completa: