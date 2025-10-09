Braian Guille entrena en Olimpo: ¿puede jugar?, en el Federal A no, pero en la Liga sí

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Acá estoy, nuevamente en mi casa, entrenando en Olimpo, que es el dueño de mi pase y el que siempre está al pie del cañón cuando me pasa algo dentro o fuera del fútbol”.

Jusatmente hoy, Braian Guille cumplió una semana de prácticas junto al plantel aurinegro que está dirimiendo su futuro en la Reválida del Federal A.

Pese a que tenía contrato con Deportivo Riestra hasta diciembre de 2026, el 10 decidió rescindir el vínculo y volver a nuestra ciudad teniendo en cuenta que la totalidad de sus derechos federativos y económicos corresponden a la entidad olimpiense.

“Corté el contrato con Riestra por problemas personales que tengo que resolver y estando en Bahía se me hace todo más sencillo. Estoy a la espera de que se abra alguna ventana para poder jugar en el Federal, y sino seguiré entrenando y a fin de año o en enero me sentaré a hablar con el presidente (Alfredo Dagna) para ver si sigo acá o me voy a préstamo otra vez”, reconoció el “titiretero” olavarriense de 28 años.

Ahora, la pregunta es ¿puede jugar en la actual edición de Federal A? Reglamentariamente no porque no está anotado en la lista de buena fe de 40 futbolistas que Olimpo presentó en el Consejo antes de que se inicie la competencia. En ese momento, Braian era parte de otro equipo y no podía estar anotado en dos listados en paralelo. Y al rescindir con el libro cerrado, no se puede hacer nada.

Al menos que...

Sí, Olimpo, en caso de avanzar, va a intentar habilitarlo para los cuartos de final de la Reválida, tomando como antecedente la polémica que generó Sarmiento de la Banda el año pasado incorporando a dos jugadores antes del choque de cuartos, justamente, frente a Olimpo.

En ese momento, la norma habilitaba a los clubes participantes de la Reválida a incorporar refuerzos, en caso de haber tenido jugadores con lesiones de gravedad en el último mes. El documento que habían firmado Pablo Toviggino, presidente del Consejo, y su secretario general, Javier Treuque, establecía un período de tiempo para realizar el intercambio vía legal (con correspondiente certificado médico) entre el 22 y el 29 de octubre.

Sarmiento de La Banda sacó provecho de la medida para reemplazar a dos de sus lesionados: el arquero titular Luis Rodríguez y el volante Santiago Mendoza. El primero iba a estar entre 6 y 8 meses fueras de las canchas, mientras que el segundo 3 a 4 meses. El Profesor se movió rápido, nadie dijo nada y cerró las llegadas de dos refuerzos de la Primera Nacional: Juan Mendonca y Claudio Vega, ambos con pasado en la Primera Nacional.

Historia de un pasado vergonzozo que sigue resonando en el ambiente.

Aunque para Braian, al menos, hay una lucesita de esperanza: mañana va a jugar en el equipo local de Olimpo por la Liga del Sur, en el choque frente a Bella Vista, en el Carminatti y desde las 16, por la fecha 8 del torneo Clausura de la A.