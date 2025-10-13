Bochas: Bahía es campeón Provincial de tercetos y habrá asistencia completa para el Argentino

Tras jugar un torneo impecable, sin fisuras, y ganar el título Provincial de Bochas por Tercetos en Tres Arroyos, el combinado bahiense tendrá asistencia completa en el certamen Argentino que se desarrollará en Concepción del Uruguay, del 4 a 6 de diciembre.

Bahía venció a Lobos y Pergamino en la zona A; luego a Coronel Suárez en cuartos, Los Toldos en semifinales y a Olavarría (15-6) en la final.

La contundente actuación se debe a un parejo rendimiento de sus jugadores, los experimentados Dante Núñez, Fabián Tolosa, Cristian Zapata y Daniel Vitozzi, además de la ya reconocida capacidad de Rubén Trellini como director técnico.

A los integrantes del plantel se sumarán Juan Pablo Notararigo -puntero de Olavarría- y el campeón individual bonaerense, Agustín Serucelli, de la Asociación de Magdalena-Punta Indio, quien contará con su propio entrenador.

Por otra parte, Santiago Grill y Guillermo Fabiani se adjudicaron el torneo Selectivo de Segunda categoría en parejas y serán los representantes bahienses en el Zonal.

La pareja ganadora se impuso sobre Kevin y Ramiro Casco (12 a 9); Maxi Varela y Lito Castro (12-1) y, nuevamente, a la última pareja en 6.

Por otra parte, Lucio Bertolli (General Cerri) y Santino Krum (Villa Mitre), con la casaca de Bahía Blanca, ganaron el Zonal Sub 12 de bochas por parejas en la ciudad de Jacinto Arauz.