Ghana, otra selección africana que se clasificó al Mundial 2026

Ghana también estará en el próximo Mundial de 2026. Venció como local a Comoras 1 a 0 y ase adjudicó el Grupo 10 de las Eliminatorias Africanas.

Muhammad Kudus --compañero del "Cuti" Romero en Tottenham-- anotó el gol de la victoria que valió la clasificación para Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Con esta Selección ya son cinco países africanos que confirman plaza en la cita mundialista. Se trata de Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Será el quinto Mundial de Ghana tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Se quedaron en fase de grupos en 2014 y 2022, mientras que 2006 se despidieron en octavos de final y en 2010 fue su mejor presentación alcanzando los cuartos de final.

Ya son un total de 21 selecciones clasificadas al Mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia

Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Túnez, Nueva Zelanda, Egipto, Argelia y Ghana.