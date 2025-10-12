Tenis: Solana Sierra conquistó el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships

Por Juan José Barzola

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group (WTA 125) cerró este domingo su primera edición con un día de grandes contrastes meteorológicos: rachas de viento violentas y lluvia por la mañana, y un sol radiante por la tarde.

Pero a pesar de las condiciones cambiantes, el Mallorca Country Club vivió una jornada vibrante con gran ambiente y una final que confirmó a Solana Sierra como campeona del torneo.

La argentina, primera cabeza de serie (No. 86 del ranking mundial), se impuso a la serbia Lola Radivojevic (No. 173) por 6-3, 6-1, en un partido que tuvo que interrumpirse por lluvia poco después del inicio, cuando Sierra lideraba por 4-2 (30-15).

Con el regreso del sol, el encuentro se reanudó ante un público entusiasta que no se dejó desanimar por la pausa y que contó con una destacada presencia de simpatizantes argentinos que alentaron sin descanso a su compatriota.

Sierra marcó la diferencia con un primer servicio eficaz, un revés potente y un resto agresivo, imponiendo su dominio desde el fondo de la pista. La serbia Radivojevic, que venía de una destacada semana en Mallorca, ofreció resistencia, pero no pudo frenar el ritmo de la jugadora argentina, que conquistó un título importante de su joven carrera.

Sierra recibió el trofeo de manos de su compatriota y embajadora del torneo, Gabriela Sabatini, y de Marco Taboas, director insular de la Fundación Responsable de Mallorca.