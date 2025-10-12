Valentín Vacherot, 204º del ranking mundial, le ganó a su primo y se quedó con el Masters 1000 de Shanghai

El monegasco Valentín Vacherot, 204º jugador mundial y procedente de la fase previa, se convirtió este domingo en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghai a su primo francés Arthur Rinderknech (54º).

Vacherot, de 26 años, se impuso en una sorprendente final con un marcador de 7-6 (7/5), 4-6 y 6-3, levantando su primer título de esta categoría y la primera copa ATP de su carrera.

Este logro histórico marca un hito en el tenis profesional, al ser el tenista con el ranking más bajo en conquistar un torneo de la serie Masters 1000, superando cualquier expectativa al inicio del campeonato.

Vacherot venía de dar el gran golpe en semifinales de este certamen al derrotar en sets corridos al serbio Novak Djokovic (4°) por 6-3 y 6-4.