Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

Cuáles fueron los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.384,04 para la venta y de $1.333,29 para la compra en Bahía Blanca, registrando una pronunciada baja de 5,41% en relación al cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar blue marcó $1.420 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.405 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.781, el MEP cotizó a $1.407, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.422.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, marcó 932 puntos.

