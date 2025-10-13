Un corte de calles afectará este martes el recorrido de la línea 502
La medida comenzará a regir a partir de las 7 de la madrugada.
Debido a la realización de obras en un sector de Bahía Blanca, este martes habrá cortes de calle y cambios en el sentido de circulación.
De 7 a 20, las calles afectadas son Thompson, entre Pueyrredón y 25 de Mayo y General Paz, entre Dorrego y Corrientes.
Por este motivo, la línea 502 circulará desde Villa Rosas hasta Villa Floresta por Thompson, Ingeniero Luiggi, Brown y retoma el trayecto habitual.