Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

13.7°

Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

13.7°

Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

13.7°
La ciudad.

Un corte de calles afectará este martes el recorrido de la línea 502

La medida comenzará a regir a partir de las 7 de la madrugada.

Debido a la realización de obras en un sector de Bahía Blanca, este martes habrá cortes de calle y cambios en el sentido de circulación.

De 7 a 20, las calles afectadas son Thompson, entre Pueyrredón y 25 de Mayo y General Paz, entre Dorrego y Corrientes.

Por este motivo, la línea 502 circulará desde Villa Rosas hasta Villa Floresta por Thompson, Ingeniero Luiggi, Brown y retoma el trayecto habitual.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE