San Lorenzo, en llamas: los hinchas echaron a Marcelo Moretti, que se fue de Boedo en un patrullero

La novela institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo luego de que este lunes, Marcelo Moretti, recientemente restituido por la justicia en el cargo de presidente, se presentó en la sede de Avenida La Plata acompañado por un nutrido escudo de policías, a modo de custodia.

El dirigente estuvo en Boedo durante un par de horas. Un grupo de hinchas, alertado de esta situación, se presentó en la puerta de la sede, exigiendo su inmediata salida. Ya se había instalado un fuerte y multitudinario cordón policial preventivo.

Cerca de las 19, los hinchas se cruzaron con la policía y, en el medio del caos, Moretti salió corriendo y escoltado por los efectivos, resguardado en un móvil policial. Una imagen que será difícil de olvidar.

Su regreso a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno caldeado, con las secuelas de la derrota por 1-0 en el Nuevo Gasómetro frente a San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas que exigen elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.

El operativo se desplegó para garantizar la seguridad del dirigente, cuya figura genera rechazo unánime, tanto dentro de la comisión directiva como entre los miles de socios.

Moretti decidió regresar al edificio administrativo con la intención de retomar el control habitual del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de comisión directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.

Lejos de la normalidad, el retorno del presidente no significa el fin de la crisis, ya que tal como lo dispuso la Justicia, San Lorenzo deberá convocar en los próximos 15 días a una nueva reunión dirigencial para evaluar la continuidad o no de los miembros de la comisión directiva.

Luego de más de cinco meses parecía que se daba la acefalía, la cual se anunció el 16 de septiembre. Sin embargo, luego de una presentación judicial del propio Moretti, caratulada como “Moretti Marcelo Luis Ángel c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/Medidas Precautorias”, la Sala B de la Cámara Civil le dio la razón debido a amenazas esgrimidas en la denuncia y también errores administrativos en el llamado a esa reunión de Comisión Directiva mencionada.

Entonces, le permitió, luego de pagar una fianza de 40 millones de pesos (a cambio de hoy, tan solo un poco más de 25 mil dólares), volver al club.

En caso de que se mantengan las renuncias presentadas semanas atrás, podría volver a producirse una acefalía. Pero según pudo saber San Lorenzo Primero, ese escenario hoy parece poco probable debido a que algunos dirigentes comenzaron a revertir su decisión inicial y analizan permanecer en sus cargos.

El regreso de Moretti también revive viejas polémicas, ya que continúa siendo investigado por “administración fraudulenta”, a raíz de la cámara oculta en la que se lo vio guardando 25 mil dólares presuntamente entregados por la madre de un juvenil que buscaba ser fichado en las inferiores del club, en un video que se viralizó a fines de abril pasado.