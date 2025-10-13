Nueva medida de fuerza de los docentes: este martes, los maestros paran por 24 horas

Los gremios docentes realizarán este martes un paro nacional y movilización por 24 horas, por lo que una vez más se verá interrumpido el dictado de clases en la mayoría de las escuelas primarias y secundarias de Bahía Blanca y la región.

La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, indicaron desde el sindicato que conduce Sonia Alesso.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmó su adhesión a la medida de fuerza, e incluso sus integrantes (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba) ratificaron la decisión ante el “recorte salarial y el ajuste” del Gobierno.

Con la medida de fuerza, CTERA reclama los siguientes puntos:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.



La convocatoria a la paritaria nacional docente.



La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas.



El aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.



Mejoras salariales y laborales para el sector.



Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

La medida de fuerza tiene alcance nacional, por ello la mayoría de las escuelas públicas del país cerrarán sus puertas.

A pesar de que la convocatoria es amplia, la adhesión varía según la provincia, jurisdicción y modalidad educativa. Las escuelas privadas, en tanto, algunas podrían no adherirse al paro, eso depende de los convenios y la decisión de los gremios locales.

Se espera una movilización federal con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de visibilización del reclamo a nivel nacional.

Presupuesto

Desde CTERA también rechazaron el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al que calificó como “un ataque directo a la educación pública”. El documento oficial incluye el fin de la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en el sistema educativo.

El Presupuesto 2026 fija 4,8 billones de pesos en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206.

El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.