Clausura liguista: se juegan los cinco partidos postergados por la lluvia

Tras la lluvia del fin de semana, hoy se completará la 8ª fecha del certamen Clausura en la Liga del Sur.

En el Promocional, a las 17, Comercial y Pacífico de nuestra ciudad se pondrán al día en Ingeniero White.

Pablo Zaragoza será el árbitro.

El conjunto de Gustavo Silenzi buscará el éxito para sacar más ventaja en la vanguardia, mientras que el Verde irá por su primer triunfo en el semestre.

En tanto, Rosario recibirá a Pacífico de Cabildo, desde las 19.

Será un duelo clave para meterse entre los cuatro de arriba.

Julián Horticolou será el juez.

La fecha se inició el viernes con el triunfo de Tiro Federal ante Dublin 2 a 0 y el empate sin goles entre La Armonía y Sansinena 0 a 0.

La tabla en la "B"

--Posiciones: 1) Comercial, 18 puntos; 2) La Armonía, 15; 3) Tiro Federal, 13; 4) Rosario, y Pacífico C, 10; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 46 puntos; 2) Comercial y Rosario, 40; 4) Pacífico de Cabildo, 38; 5) Tiro, 29; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En la máxima división

Hoy, a las 16, se jugarán los tres compromisos suspendidos de la A.

En Cerri, el puntero Huracán recibirá a uno de los escoltas San Francisco, con arbitraje de Juan Vega.

Por su parte, en el regreso al Alejandro Pérez, Liniers esperará por Sporting. Mariano Perretti será el encargado de impartir justicia.

Y, finalmente, Villa Mitre esperará a Libertad en El Fortín, con contralor de Leopoldo Gorosito.

El viernes, en la apertura de la programación, Olimpo dio vuelta el partido ante Bella Vista y se impuso por 3 a 1 en el Roberto Carminatti.

Posiciones

--Clausura en la "A": 1) Huracán, 13 puntos; 2) Villa Mitre, San Francisco y Olimpo, 11; 5) Libertad, 9; 6) Sporting y Bella Vista, 8; y 8) Liniers, 6.

--La acumulada: 1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán, 31; 4) Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 27; 6) Sporting, San Francisco y Olimpo, 25.