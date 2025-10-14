Una fecha que puede definir el futuro de varios y está el calendario para lo que viene en Segunda

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con poco margen de error salen a jugar esta noche los equipos que aún tienen chances de cumplir sus objetivos, tanto en la parte alta o media de la tabla, cuando se dispute la decimocuarta y penúltima fecha del segundo tramo del torneo de ascenso, César "Tito" Loustau.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Buscando asegurarse hoy mismo el número 1, Barrio Hospital visita a Comercial -que puede confirmar el séptimo puesto-, desde las 21.15, en cancha de Villa Mitre.

El resto de la programación comienza a las 21, con Independiente-Velocidad, Argentino-Los Andes, Pellegrini-Sportivo, Bahía Basket-Ateneo, Altense-Barracas, La Falda-El Nacional (en Sportivo) y Espora-Whitense.

Los seis primeros equipos que ya se aseguraron un lugar en la categoría para la próxima temporada (y la posibilidad de ir por el ascenso) son Barrio Hospital, El Nacional, Argentino, Independiente, Sportivo y Ateneo.

En tanto, habrá play-in entre 7º-8º y 9º-10º.

El ganador de 7º-8º accederá a cuartos y el perdedor enfrentará al vencedor de 9º-10º, por el último lugar en playoffs.

Comercial-Barrio Hospital

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y⁩ Sam Inglera.

Novedades: en el local juegan todos, a excepción de Juan Cruz Reschini (lesionado) y en la visita, si bien ayer no entrenó Tomás Bussetti (indisposición), es optimista para estar hoy disponible.

Antecedente: en la primera parte, Comercial ganó de visita, 70-64.

Argentino-Los Andes

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Alexia González.

Novedades: los dos cuentan con equipos completos.

Antecedente: Los Andes 77, Argentino 80.

Pellegrini-Sportivo

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.

Novedades: el azulgrana no tiene a los lesionados Agustín Godeas y Lucas Cattafi. El tricolor, en tanto, continúa sin Ulises Montes (lesionado).

Antecedente: Sportivo 91, Pellegrini 54.

Altense-Barracas

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Mariano Enrique, Ariel Mallemaci y Fabrizio Rey.⁩

Novedades: los dos presentan equipos completos.

Antecedente: Barracas 72, Altense 81.

Bahía Basket-Ateneo

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Di Marco⁩ y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: Facundo Ibáñez (rodilla) sigue ausente en el local, que ya no tiene a Juan Cruz Mambretti (se fue a Juventud Unida de La Pampa a jugar el Prefederal).

En Ateneo no juega Matías Leiva (viaje) y Julián Ripoll ayer entrenó con normalidad, por lo que podría regresar.

Antecedente: en fase regular, Ateneo 87, Bahía Basket 58. En playoffs: Ateneo 79, Bahía 63 y Bahía 70, Ateneo 93.

Independiente-Velocidad

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Agustín Matías y Leonardo⁩ Bressan.⁩

Novedades: regresó de viaje Juan Pablo Morán y se pone a disposición en el equipo local, mientras continúan afuera Ramiro Catalá (suspendido) y Luciano Figueroa (lesionado). En tanto, Velocidad sigue sin contar con los lesionados Pablo Pollio y Franco Berdini.

Antecedente: Velocidad 71, Independiente 84.

La Falda-El Nacional

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.

Novedades: el albirrojo sufre la baja de Benjamín Minucci (descalificado en un partido de Sub 23) y en el celeste no juegan Joaquín Margiotta (descalificado el último partido) y evaluarán a Santiago Hamze, que se torció un tobillo en el partido del domingo de Sub 23.

Antecedente: El Nacional 91, La Falda 84.

Espora-Whitense

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Camila Robles.⁩

Novedades: los puntaltenses aguardan por la recuperación de Nicolás Themtham y Whitense está completo.

Antecedente: Whitense 60, Espora 98.

El calendario

El viernes jugarán el partido postergado entre Pellegrini y Altense, correspondiente a la novena fecha.

El próximo martes 21, en tanto, se completará la fase regular, con Barrio Hospital-Argentino, El Nacional-Independiente, Sportivo-Comercial, Ateneo-Altense, Velocidad-Bahía Basket, Los Andes-Espora, Barracas-Pellegrini y Whitense-La Falda.

Mientras que el play in se jugará el viernes 24 (7º-8º y 9º-10º) y domingo 26 (perdedor de 7º-8º y ganador de 9º-10º).

Definidos los ocho clasificados, el martes 28 empezarán los playoffs.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 38,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 37 (14)

3º) Argentino, 36 (12)

4º) Independiente, 36 (13)

5º) Sportivo, 35,5 (13,5)

6º) Ateneo, 35 (13)

7º) Comercial, 32,5 (12,5)

8º) Velocidad, 31 (11)

9º) Bahía Basket, 30 (10)

10º) Altense, 29,5 (10,5) (*)

11º) Espora, 28 (11)

12º) La Falda, 25 (10)

13º) Pellegrini, 24,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 24 (8)

15º) Whitense, 24 (9)

16º) Barracas, 21,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.