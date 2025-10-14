Cómo es “La Mujer del camarote 10”, la película más vista de Netflix

El misterio y el suspenso se apoderaron del ranking de Netflix Argentina, donde la película “La mujer del camarote 10” (The Woman in Cabin 10) se ha posicionado como la favorita indiscutida del público.

El thriller psicológico, que recuerda a las clásicas novelas de Agatha Christie, mantiene a los espectadores al borde del asiento con una trama de paranoia y engaños en alta mar.

La película, dirigida por Simon Stone y basada en el bestseller homónimo de la escritora británica Ruth Ware, se ha convertido rápidamente en tendencia desde su estreno en la plataforma.

La historia sigue a Laura 'Lo' Blacklock, una joven periodista que, por motivos laborales, se embarca en un crucero de lujo para cubrir el viaje inaugural del yate Aurora Borealis.

Lo que debería ser una oportunidad de ensueño se convierte en una pesadilla cuando, en medio de la noche, la periodista presencia cómo lanzan un cuerpo por la borda desde la cabina contigua a la suya.

Sin embargo, cuando Laura da la alarma, ni la tripulación ni los otros pasajeros le creen, ya que no falta nadie a bordo y la cabina 10, de donde ella asegura haber visto caer a la víctima, aparece vacía e inexplicablemente sellada.

Cuestionada sobre su propia cordura, y decidida a descubrir la verdad, Laura arriesga su vida al internarse en la investigación, poniendo en la mira a cada uno de los huéspedes de la embarcación.

Reparto de “La Mujer del camarote 10”

El filme cuenta con un elenco de alto calibre liderado por figuras consagradas de Hollywood y la televisión:

Keira Knightley (ganadora del Oscar por Orgullo y Prejuicio y Piratas del Caribe) como la protagonista, Laura 'Lo' Blacklock.

Guy Pearce (Memento, Iron Man 3) como Richard Bullmer.

Hannah Waddingham (Ted Lasso) y Kaya Scodelario (Skins) en papeles de soporte clave.

David Ajala y Art Malik completan el reparto principal, donde nadie parece ser completamente confiable.

El éxito de “La mujer del camarote 10” confirma la predilección del público argentino por los relatos de misterio y los thrillers de atmósfera claustrofóbica. (NA)