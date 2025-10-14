Asesinaron a un preso en Salta y hay cinco sospechosos

Un preso del penal de Villa Las Rosas fue asesinado y hay cinco internos que fueron identificados como sospechosos. Según las primeras informaciones, la víctima recibió una herida profunda en la región cervical con un arma blanca tumbera.

El hecho se produjo este lunes por la mañana cuando personal penitenciario informó sobre un incidente dentro de la Unidad Carcelaria Nº1 de Villa Las Rosas en el que un interno resultó herido.

El joven, de 28 años, debió ser trasladado al Hospital San Bernardo y, pese a que ingresó al quirófano, horas después confirmaron su fallecimiento.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, lleva adelante la investigación y dispuso tareas de preservación del lugar, secuestro de registros fílmicos y relevamiento de testigos.

Conforme a la información dictada por las autoridades, los cinco sospechosos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad fueron apartados de dicho penal mientras avanza la investigación.

La víctima y alguno de los acusados cumplían condena por robo y, según el medio El Tribuno, otros también por lesiones y violencia de género. (NA)