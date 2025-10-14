Iquique le ganó a Mar del Plata y organizará los Juegos Suramericanos de Playa 2027

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Chile volverá a ser anfitrión de un megaevento deportivo, ya que la Comisión de Evaluación de ODESUR (Organización Deportiva Sudamericana) determinó otorgarle a Iquique la sede de los VI Juegos Suramericanos de Playa 2027, la competencia más relevante del cono sur para los deportes que se realizan en el sector costero.

Iquique 2027, previsto a realizarse entre el 4 y el 15 de marzo de dicho año, reunirá a más de mil deportistas provenientes de quince países para competir en fútbol playa, rugby playa, handball playa, vela, surf, natación en aguas abiertas, actividades subacuáticas, remo, esquí náutico, triatlón, vóleibol playa, tenis playa, lucha y skate.

"La Asamblea decidió otorgar la sede a la postulación presentada por el Comité Olímpico Chileno. Esta decisión se basó en las excelentes condiciones que ofrece para la realización del evento, destacando el alto nivel de concentración de las actividades deportivas, ya que prácticamente todas se desarrollarán en una misma playa, salvo algunas disciplinas que se llevarán a cabo fuera del perímetro donde estará ubicado el estadio central", explicó Mario Moccia.

Para albergar dichos Juegos también se había postulado Mar del Plata. De hecho, directivos de la ODESUR habían visitado la localidad argentina en enero último y habían destacado su infraestructura, experiencia en la organización de eventos internacionales y atractivo turístico.

"Además, la infraestructura hotelera se encuentra a no más de 600 metros de la playa, lo que permite que los deportistas puedan competir, alojarse, alimentarse y participar en todas las actividades dentro de un radio muy cercano, lo cual facilitará significativamente la logística del evento", detalló el presidente del Comité Olímpico Argentino.

Por su parte, el ministro del Deporte chileno, Jaime Pizarro, destacó que "nuevamente una región de nuestro país será protagonista de un evento deportivo, por tanto estamos orgullosos que Iquique, sus playas y su gente sean anfitriones de estos Juegos. Así, nuestro país se sigue consolidando como sede de citas deportivas, demostrando la tremenda capacidad logística y de coordinación acumulada tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y también durante el Mundial FIFA Sub-20 que en estos momentos de está desarrollando en nuestro país".

En lquique 2027 participarán, además de la delegación local, atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam y de las naciones invitadas Panamá, Guayana Francesa y Trinidad y Tobago.

Todas las ediciones de los Juegos Suramericanos de Playa

I - Montevideo 2009 (Uruguay)

II - Manta 2011 (Ecuador)

III - Vargas 2014 (Venezuela)

IV - Rosario 2019 (Argentina)

V - Santa Marta 2023 (Colombia)

VI - Iquique 2027 (Chile)