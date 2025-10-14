Realizan 10 allanamientos en la ciudad por la ley de marcas

Tal como sucedió el mes pasado, personal de la Policía Federal realiza a una batería de allanamientos en distintos sectores de nuestra ciudad en relación a una causa federal por posible infracción a la ley de marcas.

Se trata de al menos 10 operativos que fueron dispuestos por orden del Juzgado Federal Nº 1, a cargo del doctor Walter López Da Silva, quien lleva adelante la causa, que es previa al reciente cambio de modalidad de investigación hacia el sistema acusatorio.

Si bien no se conocieron muchos detalles de los procedimientos, sí se supo que dos de ellos se están realizando en comercios contiguos de San Lorenzo al 1.700 (uno de indumentaria por menor y mayor y otro relacionado con artículos del hogar), en Zelarrayán al 2.200 y otro en Segunda Terrada al 2.700.

También se supo que en la calle San José al 2.700 se interceptó un camión que tendría una carga de prendas de vestir y habría quedado secuestrado en el mismo marco.

"Los allanamiento son en los locales comerciales y también en los domicilios de los dueños", comentó un investigador.

Además de los uniformados, trabajan agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La investigación tiene que ver con el ingreso al mercado público de ropa y otros productos con marcas adulteradas.

Trascendió que de manera simultánea se están realizando operativos en provincias norteñas (como Salta y Misiones), que tendrían relación con los allanamientos en Bahía.