La ciudad.

Allanamientos: investigan una posible red de contrabando con eje en Bahía

La Policía Federal y la Aduana llevaron adelante la investigación que tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 local. Además de nuestra ciudad, se realizan operativos en Salta y Misiones.

Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Son un total de 24 los allanamientos, entre Bahía Blanca y la llamada Frontera Norte, que se están llevando adelante en el marco de una investigación que tiene epicentro en nuestra ciudad.

El megaoperativo, ordenado por el Juzgado Federal Nº 1 de este medio, está a cargo de la Policía Federal y Aduana ARCA.

Es una investigación conjunta entre la Policía Federal Argentina (DUOF Bahía Blanca) y la Dirección Regional Aduana Río Colorado (ARCA).

Del total de los 24 operativos, 13 tienen lugar en nuestro medio, mientras que los restantes son en las provincias de Salta y Misiones, según lo dispuesto por el juez Walter López Da Silva, por secretaría penal de la doctora Florencia Diez.

"La causa investiga una posible red de contrabando y violaciones a la Ley de Marcas, con epicentro en Bahía Blanca, vinculada a la venta de productos importados a bajo costo y evadiendo responsabilidades, tanto aduaneras como impositivas", comentó un investigador.

Las autoridades mantienen reserva sobre los resultados, aunque confirmaron que la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

