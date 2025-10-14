Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

La ciudad.

Por trabajos de ABSA, se encuentra afectado el suministro de agua en Aldea Romana

La empresa solicitó a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y utilizarlas únicamente para hidratación y actividades imprescindibles.

Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

ABSA informó que una cuadrilla de operarios se encuentra trabajando en la reparación de una cañería de agua ubicada en Azopardo al 5100. Como consecuencia de estas tareas, se encuentra afectado el suministro en el sector de Aldea Romana.

La empresa solicitó a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y utilizarlas únicamente para hidratación y actividades imprescindibles hasta que se normalice el servicio.

Ante cualquier dificultad, las personas pueden comunicarse con la prestataria a través de la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o mediante las redes sociales Facebook y Telegram.

