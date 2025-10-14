Como los Ginóbili y los Grippo, anoche coincidieron tres hermanos en un partido de Liga
La jornada de la Liga Nacional marcó otro hecho histórico.
Hasta anoche sólo en dos oportunidades, tres hermanos bahienses, habían coincidido en un partido de Liga Nacional: los Grippo, primero, y los Ginóbili, después.
En el partido que Boca le ganó a Independiente, en Oliva, por 87 a 82, con una gran tarea de Lucas Faggiano, apareció otro trío: los Cáffaro.
Agustín y Esteban, con la camiseta del local, y Francisco Cáffaro, del xeneize, compartieron una noche especial y en familia, más allá de la rivalidad.
La historia había comenzado con Diego, Claudio y Mauro Grippo, el 14 de agosto de 1988, en el Norberto Tomás.
Olimpo (con Diego y Claudio) venció a River (de Mauro), por 115 a 114 en suplementario (99-99).
En la revancha, en el Microestadio de River, el millonario se tomó revancha, 87 a 84.
Con la aparición de los Ginóbili, el 3 de noviembre de 1996, coincidieron, en el Casanova, Leandro y Sebastián (ambos en Deportivo Roca) y Emanuel (en el albo).
Al visitante lo dirigía Sergio "Oveja" Hernández y a Estudiantes, Carlos "Tite" Boismené.
Fue victoria de Roca, 114 a 110, con 28 puntos de Leandro y 26 de Sepo, mientras que Manu aportó 20.
La revancha, en el Casanova, fue el 10 de noviembre, con victoria para el albo, 111 a 105, con 35 puntos de Leandro, 17 de Sepo y 4 de Manu.
Previamente, en la temporada '95-96 los Ginóbili habían jugado los tres en diferentes equipos: Leandro en Roca, Sepo en Quilmes y Manu en Andino.
En 2013, "La Nueva" logró reunirlos y ellos, entre risas y anécdotas, recordaron este y otros temas.
Primera parte de la nota con los tres Ginóbili, en 2013:
Segunda parte: