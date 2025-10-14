Como los Ginóbili y los Grippo, anoche coincidieron tres hermanos en un partido de Liga

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Hasta anoche sólo en dos oportunidades, tres hermanos bahienses, habían coincidido en un partido de Liga Nacional: los Grippo, primero, y los Ginóbili, después.

En el partido que Boca le ganó a Independiente, en Oliva, por 87 a 82, con una gran tarea de Lucas Faggiano, apareció otro trío: los Cáffaro.

Agustín y Esteban, con la camiseta del local, y Francisco Cáffaro, del xeneize, compartieron una noche especial y en familia, más allá de la rivalidad.

La historia había comenzado con Diego, Claudio y Mauro Grippo, el 14 de agosto de 1988, en el Norberto Tomás.

Olimpo (con Diego y Claudio) venció a River (de Mauro), por 115 a 114 en suplementario (99-99).

Diego, Mauro y Claudio, en el Tomás.

En la revancha, en el Microestadio de River, el millonario se tomó revancha, 87 a 84.

Con la aparición de los Ginóbili, el 3 de noviembre de 1996, coincidieron, en el Casanova, Leandro y Sebastián (ambos en Deportivo Roca) y Emanuel (en el albo).

Sepo, Manu y Leandro, el 10 de noviembre de 1996 en el Casanova.

Al visitante lo dirigía Sergio "Oveja" Hernández y a Estudiantes, Carlos "Tite" Boismené.

Fue victoria de Roca, 114 a 110, con 28 puntos de Leandro y 26 de Sepo, mientras que Manu aportó 20.

La revancha, en el Casanova, fue el 10 de noviembre, con victoria para el albo, 111 a 105, con 35 puntos de Leandro, 17 de Sepo y 4 de Manu.

Previamente, en la temporada '95-96 los Ginóbili habían jugado los tres en diferentes equipos: Leandro en Roca, Sepo en Quilmes y Manu en Andino.

En 2013, "La Nueva" logró reunirlos y ellos, entre risas y anécdotas, recordaron este y otros temas.

