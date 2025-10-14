Con Olimpo en carrera y ya sin Villa Mitre, cómo sigue la lucha por los ascensos

Con Olimpo aún en carrera y Villa Mitre ya fuera de la temporada, el Torneo Federal A sigue su rumbo aún con los dos ascensos en juego hacia la Primera Nacional.

Finalizados ayer los 16avos de final de la Reválida, el aurinegro conoció su próximo rival: Kimberley de Mar del Plata.

Además, se supo que el partido de ida irá el lunes en el estadio José Alberto Valle, debido a un pedido del club marplatense

Si bien se hará oficial mañana, el cotejo se jugará a partir de las 15.30 en La Feliz.

La revancha, con ventaja deportiva para el elenco bahiense, se disputará el fin de semana del 2 de noviembre ya que el domingo 26 no habrá actividad por las elecciones.

Será el cuarto enfrentamiento entre Olimpo y Kimberley en la temporada, en la que el aurinegro acumula tres victorias sobre el Dragón.

El equipo dirigido por Mauricio Giganti se impuso 2 a 1 en el Roberto Carminatti y dos veces 1 a 0 cuando fue visitante (la segunda por el Nonagonal).

*Cómo sigue

Con los 12 equipos clasificados desde la Reválida, más Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano de San Francisco que se suman de la Zona Campeonato tras quedar eliminados en semis, el camino al segundo ascenso tendrá los siguientes siete cruces:

-Sportivo Belgrano (San Francisco) vs Guillermo Brown (Puerto Madryn)

-Argentino (Monte Maíz) vs Douglas Haig (Pergamino)

-Olimpo vs Kimberley

-Gimnasia (Chivilcoy) vs Juventud Antoniana (Salta)

-San Martín (Formosa) vs Costa Brava (General Pico)

-Deportivo Rincón vs 9 de Julio (Rafaela)

-Sarmiento (La Banda) vs Atenas (Río Cuarto)

Luego de disputarse los partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para el que define la serie de local, se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso (Atlético de Rafaela o Ciudad Bolívar).

De esa manera, quedarán armados los cuartos de final, que desembocarán -siempre a partido y revancha- en semifinales y en la final, que también será a doble juego pero sin ventaja deportiva.

*Por el ascenso

Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar disputarán la final por el ascenso, que se jugará a partido único y en escenario neutral.

Según se supo ayer, el encuentro se disputará este domingo en el estadio Único de San Nicolás y con público de ambas parcialidades.

Tal lo mencionado anteriormente, el ganador saltará a la Primera Nacional y el perdedor se sumará a los cuartos de final de la Reválida.