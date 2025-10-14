Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

En medio de la expectativa de los mercados por el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump para definir los detalles de la asistencia financiera que brindará el Tesoro de los EE.UU. a la Casa Rosada, el dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.401,63 para la venta y de $1.348,39 para la compra en Bahía Blanca, registrando un salto de 1,08% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.425 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.410 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.820, el MEP cotizó a $1.411, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.432.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se mantuvo en 932 puntos.