Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones
Cuáles fueron los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.
En medio de la expectativa de los mercados por el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump para definir los detalles de la asistencia financiera que brindará el Tesoro de los EE.UU. a la Casa Rosada, el dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.401,63 para la venta y de $1.348,39 para la compra en Bahía Blanca, registrando un salto de 1,08% en relación al cierre del lunes.
En tanto, el dólar blue marcó $1.425 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.410 en las financieras de la city porteña.
El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.820, el MEP cotizó a $1.411, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.432.
El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se mantuvo en 932 puntos.