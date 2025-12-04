Bahía Blanca | Jueves, 04 de diciembre

30.9°

Bahía Blanca | Jueves, 04 de diciembre

30.9°

Bahía Blanca | Jueves, 04 de diciembre

30.9°
La ciudad.

Familia y tradición: Cerri prepara los asadores para otra gran Fiesta de la Historia de la Carne

El festejo será sábado y domingo, siendo el horario de apertura de 9 a 23 en el predio del Club Cerri (Gurruchaga 901), ubicado en el barrio Cuatreros.

Con la participación de emprendedores, artesanos, productores y feriantes que acompañan a cientos de costillares, miles de chorizos y las habituales vaquillonas asadas a fuego lento, General Cerri se apresta a vivir la 12° edición de Fiesta Provincial de la Historia de la Carne.

El encuentro programado para este sábado y domingo -con entrada libre y gratuita- es organizado por entidades intermedias de la localidad, junto al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El horario de apertura es de 9 a 23 en el predio del Club Cerri (Gurruchaga 901), ubicado en el barrio Cuatreros.

 

Como es costumbre, el programa incluirá un gran asado popular —con vaquillonas, costillares y chorizos—, feria de emprendedores, juegos y música en vivo con la presentación de Asuntos Pendientes, Lo Luiggi, Jaguar, Maxi Banegas, Materia Gris, Nes Campano y otras expresiones artísticas de la región.

Además, el Pericón Nacional a cargo de la agrupación folklórica Rumel Mulelú, se bailará el domingo al mediodía, previo al tradicional corte de las vaquillonas.

 

El estacionamiento en el predio es libre y gratuito.

La Dirección de Turismo también estará presente con la llegada del Bus Turístico, que saldrá el domingo con un recorrido por el histórico frigorífico CAP, la Lanera Argentina y el Museo Fortín Cuatreros antes de arribar al predio.

La fiesta es el resultado del compromiso de las entidades y de la comunidad cerrense.

Cada edición se sostiene gracias al trabajo conjunto con el CGPBB y al acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia, que ayudan a que este encuentro siga creciendo sin perder su esencia.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Deportes.
La ciudad.
Seguridad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE