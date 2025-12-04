Familia y tradición: Cerri prepara los asadores para otra gran Fiesta de la Historia de la Carne

Con la participación de emprendedores, artesanos, productores y feriantes que acompañan a cientos de costillares, miles de chorizos y las habituales vaquillonas asadas a fuego lento, General Cerri se apresta a vivir la 12° edición de Fiesta Provincial de la Historia de la Carne.

El encuentro programado para este sábado y domingo -con entrada libre y gratuita- es organizado por entidades intermedias de la localidad, junto al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El horario de apertura es de 9 a 23 en el predio del Club Cerri (Gurruchaga 901), ubicado en el barrio Cuatreros.

Como es costumbre, el programa incluirá un gran asado popular —con vaquillonas, costillares y chorizos—, feria de emprendedores, juegos y música en vivo con la presentación de Asuntos Pendientes, Lo Luiggi, Jaguar, Maxi Banegas, Materia Gris, Nes Campano y otras expresiones artísticas de la región.

Además, el Pericón Nacional a cargo de la agrupación folklórica Rumel Mulelú, se bailará el domingo al mediodía, previo al tradicional corte de las vaquillonas.

El estacionamiento en el predio es libre y gratuito.

La Dirección de Turismo también estará presente con la llegada del Bus Turístico, que saldrá el domingo con un recorrido por el histórico frigorífico CAP, la Lanera Argentina y el Museo Fortín Cuatreros antes de arribar al predio.

La fiesta es el resultado del compromiso de las entidades y de la comunidad cerrense.

Cada edición se sostiene gracias al trabajo conjunto con el CGPBB y al acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia, que ayudan a que este encuentro siga creciendo sin perder su esencia.