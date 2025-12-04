Califican a Bahía Blanca como un destino ideal para inversiones en centros de datos
La demanda impulsada por la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar la soberanía del dato abren una oportunidad única para que el país recupere protagonismo regional.
Características sobresalientes como su infraestructura, zona franca, recursos energéticos y entorno favorable, posicionan a Bahía Blanca como un lugar ideal atraer inversiones tecnológicas y de centros de datos.
Así lo indicó Pablo Amarelle, gerente general de Zonasur -concesionaria de la Zona Franca local- en una reciente entrevista publicada por el medio norteamericano especializado en infraestructura digital DatacenterHawk,
En ese sentido, se explicó que si bien Argentina ha estado “retrasada” en materia de infraestructura digital y actualmente depende de la importación de capacidad de cómputo, el escenario está cambiando rápidamente.
Al respecto, se aclaró que la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar la soberanía del dato abren una oportunidad única para que el país recupere protagonismo regional.
El IT PARK de la Zona Franca Bahía Blanca–Coronel Rosales, impulsado por Zonasur junto al CGPBB y CEPA, se ha posicionado como la mejor alternativa frente a otros sitios del país. Además, la alianza estratégica con Pampa Energía asegura un suministro asegurado de energía limpia desde boca de pozo de un parque eólico, y el enorme crecimiento del sector de energías renovables en el Sudoeste Bonaerense resuelven el principal cuello de botella que enfrenta esta industria: energía limpia en escala.
Por qué Bahía Blanca emerge como líder en el país
- La ciudad cuenta con una subzona franca llamada IT PARK, pensada específicamente para centros de datos y empresas de economía del conocimiento. Este es el principal diferencial competitivo y de seguridad jurídica.
- Su infraestructura eléctrica en generación y distribución es muy robusta: Bahía Blanca es un “nodo exportador” en la red nacional, con generación propia de energía -principalmente renovables: +55%- lo que garantiza suministro confiable, competitivo y limpio.
- Su conectividad y logística resultan estratégicas: principal puerto de aguas profundas, rutas nacionales, ferrocarril, y fundamentalmente conexiones de fibra óptica y redes de datos, facilitan la operación de centros de datos con alcance nacional e internacional.
- Capital Humano: universidades, institutos terciarios, investigadores, ecosistema tecnológico (con el polo tecnológico local) la diferencia del resto de las localizaciones.
- Las condiciones geográficas y climáticas: clima templado (free cooling), riesgo bajo de desastres naturales en el sitio, grandes superficies, contribuyen a reducir costos operativos y a mejorar la eficiencia energética.
Así, se explicó que mientras Argentina busca los medios para ponerse a la altura de sus pares regionales en materia digital, Bahía Blanca aparece como una solución real y concreta, ya que se encuentra preparada para atraer inversiones tecnológicas.
Este tipo de iniciativas no solo pueden generar desarrollo local, empleo calificado e innovación, sino que también podrían posicionar a la Argentina como un hub estratégico de data centers en América Latina.
En este marco, la UIBB y la UNS realizarán un evento clave el próximo 11 de diciembre: BahIA Productiva.
En él se destacará el potencial de desarrollo económico local con la IA y cuáles son los próximos pasos. Este encuentro reunirá a empresarios, inversores y referentes del sector tecnológico, mostrando a Bahía Blanca como la puerta de entrada a la nueva economía digital.