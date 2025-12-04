Califican a Bahía Blanca como un destino ideal para inversiones en centros de datos

Características sobresalientes como su infraestructura, zona franca, recursos energéticos y entorno favorable, posicionan a Bahía Blanca como un lugar ideal atraer inversiones tecnológicas y de centros de datos.

Así lo indicó Pablo Amarelle, gerente general de Zonasur -concesionaria de la Zona Franca local- en una reciente entrevista publicada por el medio norteamericano especializado en infraestructura digital DatacenterHawk,

En ese sentido, se explicó que si bien Argentina ha estado “retrasada” en materia de infraestructura digital y actualmente depende de la importación de capacidad de cómputo, el escenario está cambiando rápidamente.

Al respecto, se aclaró que la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar la soberanía del dato abren una oportunidad única para que el país recupere protagonismo regional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El IT PARK de la Zona Franca Bahía Blanca–Coronel Rosales, impulsado por Zonasur junto al CGPBB y CEPA, se ha posicionado como la mejor alternativa frente a otros sitios del país. Además, la alianza estratégica con Pampa Energía asegura un suministro asegurado de energía limpia desde boca de pozo de un parque eólico, y el enorme crecimiento del sector de energías renovables en el Sudoeste Bonaerense resuelven el principal cuello de botella que enfrenta esta industria: energía limpia en escala.

Por qué Bahía Blanca emerge como líder en el país

La ciudad cuenta con una subzona franca llamada IT PARK, pensada específicamente para centros de datos y empresas de economía del conocimiento. Este es el principal diferencial competitivo y de seguridad jurídica.



Su infraestructura eléctrica en generación y distribución es muy robusta: Bahía Blanca es un “nodo exportador” en la red nacional, con generación propia de energía -principalmente renovables: +55%- lo que garantiza suministro confiable, competitivo y limpio.



Su conectividad y logística resultan estratégicas: principal puerto de aguas profundas, rutas nacionales, ferrocarril, y fundamentalmente conexiones de fibra óptica y redes de datos, facilitan la operación de centros de datos con alcance nacional e internacional.



Capital Humano: universidades, institutos terciarios, investigadores, ecosistema tecnológico (con el polo tecnológico local) la diferencia del resto de las localizaciones.



Las condiciones geográficas y climáticas: clima templado (free cooling), riesgo bajo de desastres naturales en el sitio, grandes superficies, contribuyen a reducir costos operativos y a mejorar la eficiencia energética.

Así, se explicó que mientras Argentina busca los medios para ponerse a la altura de sus pares regionales en materia digital, Bahía Blanca aparece como una solución real y concreta, ya que se encuentra preparada para atraer inversiones tecnológicas.

Este tipo de iniciativas no solo pueden generar desarrollo local, empleo calificado e innovación, sino que también podrían posicionar a la Argentina como un hub estratégico de data centers en América Latina.

En este marco, la UIBB y la UNS realizarán un evento clave el próximo 11 de diciembre: BahIA Productiva.

En él se destacará el potencial de desarrollo económico local con la IA y cuáles son los próximos pasos. Este encuentro reunirá a empresarios, inversores y referentes del sector tecnológico, mostrando a Bahía Blanca como la puerta de entrada a la nueva economía digital.