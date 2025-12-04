Más de 200 bahienses se capacitaron con el programa Buen Trabajo

Con el apoyo del sector productivo bahiense, el programa Buen Trabajo cerró su edición 2025 con más de 200 personas capacitadas en oficios industriales y un récord histórico de participación femenina, consolidándose como una herramienta estratégica para la generación de empleo.

Los resultados obtenidos por la iniciativa, consolidan su rol como un puente efectivo entre la formación técnica certificada y las oportunidades laborales reales del sector industrial en Bahía Blanca e Ingeniero White.

Impulsado y certificado por la UTN Bahía Blanca, y con más de 18 años de trayectoria, el programa se reafirma como una herramienta estratégica para el desarrollo regional y la inclusión socio-productiva.

Durante este año, mediante a una inversión conjunta del sector productivo local equivalente a 20.000 dólares, más de 200 personas completaron su capacitación en oficios industriales de alta demanda.

La formación se desarrolló en el Centro de Capacitación y Certificación de Competencias Profesionales, en el Parque Industrial, donde los participantes accedieron a un entorno formativo que simula condiciones reales de planta, con práctica intensiva y entrenamientos específicos en seguridad industrial.

Esta edición marcó un nuevo récord de participación, con más de 600 inscripciones. El indicador confirma el creciente interés de la comunidad por acceder a formación gratuita en oficios con alta salida laboral.

Un hito destacado del año fue la mayor participación de mujeres, que representaron el 75% de las inscripciones.

El programa también priorizó la participación de personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad, reafirmando su compromiso con la movilidad social, la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación con futuro.