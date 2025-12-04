La Semana de la Cocina Italiana reunió actividades gastronómicas, culturales y comerciales en Bahía

La reciente edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo tuvo una de sus etapas principales en Bahía Blanca, organizada por el Consulado General de Italia a cargo del Dr. Nicola Bazzani.

La iniciativa se inscribió dentro de la estrategia de “diplomacia del crecimiento” del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y tuvo como objetivo difundir la cocina italiana, impulsar su candidatura a Patrimonio de la Humanidad y promover productos y sectores vinculados al “Made in Italy”.

El programa incluyó actividades en Bahía Blanca, Buenos Aires y Ushuaia. El eje temático de este año fue “Food, Fashion, Forms: de Marche hasta el fin del mundo, la italianidad en tres F”, que contó con la presencia de una misión de la iniciativa Tipicità de la región Marche. La delegación, integrada por 15 empresas de los sectores del calzado, la moda, el diseño y la enogastronomía, estuvo encabezada por el intendente de Fermo y asesor de Salud de la Región Marche, Paolo Calcinaro.

Entre las entidades y marcas participantes se encontraron Banco Marchigiano, Paul Silence, Francesco Ciotti, Sorbatti, Laura di Luca, las joyerías Valenti y Sovrani, los cosméticos naturales Moolecola, la pasta Spinosi, el aceite de oliva L’Olinda, Cristianpack, la bodega Belisario, Anek Lines, Contram y los gastronómicos Blobcafé y La Cantina Sociale.

Bahía Blanca fue la primera etapa de la misión, entre el 18 y el 22 de noviembre. La agenda local incluyó una velada artístico-cultural centrada en el acordeón, una mesa redonda multisectorial con autoridades, representantes universitarios, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio y el Consorcio del Puerto, además de una cena de gala denominada “Experiencia Marche”, presentada en el salón Sueños Eventos.

Otra de las actividades fue la feria gastronómica “Sabores de Italia”, realizada en el Dow Center, que ofreció stands regionales y demostraciones culinarias de Tipicità. También se desarrolló una competencia culinaria juvenil destinada a alumnos de seis escuelas de italiano de la ciudad, organizada junto a la Asociación Dante Alighieri.

La misión continuó en Buenos Aires con el apoyo de la Embajada de Italia. En el Círculo Italiano se replicó la cena “Experiencia Marche” y la delegación, que incluyó al vicerrector de la Universidad de Camerino, Emanuele Tondi, mantuvo una reunión con el embajador Fabrizio Nicoletti para abordar posibles líneas de cooperación académica.

La gira finalizó en Ushuaia con el encuentro “Biodiversidad y tipicidad”, una recepción centrada en producciones territoriales sostenibles, organizada junto a la Agencia Consular Honoraria local.

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo cerró así una agenda que combinó actividades gastronómicas, culturales, comerciales y académicas en distintas ciudades del país. (NA)