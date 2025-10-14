Los "Bafana Bafana" también se clasificaron para el Mundial 2026

Los Bafana Bafana, como se conoce al seleccionado de Sudáfrica, también estarán en el Mundial de 2026 tras vencer a Ruanda como local 3 a 0 y adjudicarse el Grupo C.

Sudáfrica se impuso con los goles de Thalente Mbatha, Oswin Appollis y Evidence Makgopa.

Los Bafana Bafana terminaron primeros con 18 puntos, uno más que Nigeria --jugará el Repechaje africano con Gabón, Camerún y Burkina Faso o RD Cong-- y Benín.

Todos los mundiales que jugó Sudáfrica

-Francia 1998: en su debut comenzó con derrota 0-3 ante Francia y luego empató con Dinamarca y Arabia Saudita.

-Corea/Japón 2022: su mejor campaña, aunque no pudo clasificar a octavos. Empató con Paraguay, le ganó 1-0 a Eslovenia y cayó 3-2 ante España.

-Sudáfrica 2010: como local, tampoco superó la fase de grupos, aunque logró un histórico triunfo sobre Francia.

Ya son un total de 22 selecciones clasificadas al Mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Túnez, Nueva Zelanda, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.