Jorge Brito respaldó a Gallardo como DT, pero advirtió: “Es el principal responsable futbolístico”

El presidente de River, Jorge Brito, respaldoó al DT Marcelo Gallardo en medio de la crisis del equipo, que el pasado domingo sumó la cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura, pero advirtió: “Es el principal responsable del presente futbolístico”.

En una entrevista con ESPN, en la que abordó todos los temas de la actualidad millonaria, el titular de la institución de Núñez destacó la condición de “gran líder” del DT, confió en revertir el mal presente del equipo por la jerarquía del plantel y entendió el enojo de los hinchas, que el domingo despidieron a los jugadores con silbidos.

“No hemos podemos encontrar un once definitivo y los resultados no están a la altura de lo que esperamos. Para mí hay tres factores: la alta rotación, los lesionados y la convocatoria a las selecciones".

“No hemos podido encontrar el equipo que esperamos, pero es importante entender de dónde venimos y dónde estamos. En 2018 arrancamos un año malo, tuvimos un partido bisagra con Boca en Mendoza y luego fue un año espectacular”.

“Lo importante es que la materia prima está. Estoy muy confiado en que tenemos una gran base de jugadores y un gran cuerpo técnico. No me cambia la visión de lo que pensaba hace tres meses. Tenemos la capacidad para revertir esto y rápido”.

"No hay tiempo para esperar, hay que competir para ganar y eso es ahora. No es una excusa que siempre le haya costado a los jugadores adaptarse a River. La competencia es ahora y tenemos que estar a la altura. Cuando se inicia un semestre, uno cree que, con el tiempo, las cosas van a fluir mejor y en algunos casos no se ha dado como esperaba, lo que genera ansiedad. Pero quedan 45 días en los que nos jugamos el año y estamos muy confiados en que el técnico y los jugadores van a poder revertir esto”.

“Tengo la suerte de poder cenar con él todos los días antes de los partidos y hablamos de fútbol. Sé perfectamente cómo piensa. Lo que nunca hicimos como dirigentes, por respeto, fue saber el equipo que pondrá al día siguiente”.

“Cada una de las contrataciones que hicimos en River, como ha sido siempre, parte del pedido del DT, pero la decisión de la contratación y la negociación ha sido nuestra. Me hago totalmente cargo del resultado de los mercados de pases”.

“El momento de analizar es fin de año. Hoy puede ser prematuro porque estamos en semifinales de la Copa Argentina y compitiendo en el Torneo Clausura. Estamos con posibilidades de ganar la dos competencias y esperamos hacerlo. Hay que esperar hasta fin de año para hacer un balance. Nadie está pensando en un cambio de DT”.

“A la gente se la conoce en la mala y Marcelo está demostrando lo grande que es como líder. Siempre se mostró muy humano, estamos más cerca que nunca y eso es lo que nos hace confiar. Se aprende de la derrota".

“River es un club que está en una campaña electoral, y aún con cuatro derrotas, nadie se ha manifestado sobre el cambio del DT. Esto explica muchísimo de lo que se vive en River. Claramente la gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico. Pero así como digo esto, digo que nadie está pensando, ni siquiera en la oposición, en un cambio de DT. Después, la decisión de seguir o no será de Gallardo como lo ha hecho siempre que le venció un contrato, sea de jugador o de DT”.

“Me genera tristeza cuando los jugadores se van silbados del estadio. No creo que sea para nada una relación rota. Es una manera que tiene el hincha de manifestarse. Fui hincha y alguna vez silbé. No es algo que no pueda comprender. Los silbidos se callan con goles y resultados. Tenemos que darle a la gente esas alegrías que les supimos dar con triunfos y ese estilo de juego”. (Fuente: TN).