Clausura de Liga del Sur: Comercial sacó más ventaja en la B y hay nuevo puntero en la A

Con gol de Joaquín Castro, de penal a los 35 minutos del segundo tiempo, Comercial venció 1-0 a Pacífico y estiró a seis puntos la ventaja al frente de las posiciones del torneo Clausura de la B liguista.

El cotejo, uno de los que cerró la fecha 8, se disputó en Ingeniero White, fue dirigido por el árbitro Pablo Zaragoza y el verde bahiense fue un duro hueso de roer para el conjunto del Puerto, que se encamina a obtener esta segunda parte de la temporada, lo que le daría el ascenso directo porque también se quedó con el Apertura.

En Punta Alta, Rosario y Pacífico de Cabildo terminaron 0-0.

La fecha se inició el viernes con el triunfo de Tiro Federal ante Dublin 2 a 0 y el empate sin goles entre La Armonía y Sansinena 0 a 0.

La tabla en la "B"

--Posiciones: 1) Comercial, 21 puntos; 2) La Armonía, 15; 3) Tiro Federal, 13; 4) Rosario y Pacífico C, 11; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 46 puntos; 2) Comercial, 43; 3) Rosario, 41; 4) Pacífico de Cabildo, 39; 5) Tiro, 29; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

Al que quiere “Celeste”…

Y vaya si le costó. San Francisco venció a Huracán 1-0 y se convirtió en el único vanguardista del Clausura de la A.

Joaquín Sosa anotó el único gol del cotejo a los 43 minutos de la primera fracción.

Juan Vega, de buen manejo y con el quilibrio justo en cada acción, fue el árbitro.

En la Avenida Alem, Liniers volvió al triunfo después de cinco encuentros: 3-2 a Sporting en un duelo vibrante y de máxima tensión.

Valentino Barone puso en ventaja a los rojinegros a los 38 minutos, Lucas Der Meguerditchian estampó la paridad para el Chivo a los 5 del complemento, amplió Gabriel Acosta para la visita a los 23 y sobre el final el dueño de casa lo dio vuelta con los tantos de Facundo Aguirre, a los 42, y Rodrigo Philipp, a los 43.

Mariano Perretti fue el encargado de impartir justicia.

Y en El Fortín, Libertad le dio un empujón hacia el abismo a Villa Mitre. Lo superó 1-0 con gol de Patricio López, a los 48 minutos de la primera etapa.

Dirigió Leopoldo Gorosito.

El viernes, en la apertura de la programación, Olimpo dio vuelta el partido ante Bella Vista y se impuso por 3 a 1 en el Roberto Carminatti.

Posiciones

--Clausura en la "A": 1) San Francisco, 14 unidades; 2) Huracán, 13; 3) Libertad, 12; 4)

Villa Mitre y Olimpo, 11; 6) Liniers, 9; 7) Sporting y Bella Vista, 8.

--La acumulada: 1) Bella Vista y Libertad, 35 puntos; 3) Huracán y Liniers, 31; 5) San Francisco, 28, 6) Villa Mitre, 27; 7) Sporting y Olimpo, 25.