Ninguna sorpresa, pura realidad: “Sanfra” ganó, es puntero y su DT cumplió con lo que prometió

Abandonó el estadio de Sansinena casi a las corridas y antes que cualquier jugador de San Francisco, que le acababa de ganar 1-0 a Huracán un partido por demás intenso que se definió porque en la batalla táctica prevaleció el que más pensó y no el que más empujó.

“Chau, me voy antes de que me cierre la secretaría del club, prometí que si llegábamos a la cima del torneo iba a hacer socia a mi hija (Renata), que ya cumplió tres meses”, despachó casi a la pasada Emanuel Dambolena, entrenador del “Sanfra”, entidad que ama al igual que toda su familia y sus amigos más directos.

“¿Qué va a decir la madre (Romina Ludueña)? Que los locos siempre tienen la razón”, esgrimió “Manu” mientras “huía” del complejo albirrojo.

El Santo festejó por partida triple: los tres puntos, el liderazgo en el Clausura de la A liguista y el hecho de haber salido de la zona de promoción.

Con presión alta y cuidando de no equivocarse, el de Villa Italia llegó a General Daniel Cerri con el plan bien estudiado: no permitió que el Globo juegue rápido, cubrió los espacios donde podían caer los pelotazos para Brian Scalco y Segovia y apretó en el medio para que Navarro y Linares no tengan los privilegios de los que suelen gozar.

A partir de ahí, el Celeste edificó lo que vino después. Al momento de accionar el “on”, Alexis Vega o Diego Romero bajaron a “enlazar” a espaldas de José Parra (le dio una patada en la cola a Castellano y mereció la tarjeta roja, aunque el referí Juan Vega, de buen cometido y conducción salvo ese lunar, lo castigó con amarilla y el trámite no se alteró) y los de “Dambo” encontraron la punta del ovillo en un enredo tan confuso como indescifrable.

Después de un zurdazo de Bardella en el palo, San Francisco aprovechó que todo Huracán se quedó esperando la “carroza”, que Navarro salió tarde del fondo, que Alexis Vega se vio habilitado y que el “Flaco” Sosa recibió un pancito de cara al arco para hacer de “miga” al del bule.

En el segundo tiempo, con Garderes por José Parra, el conjunto whitense recuperó el aire y las pulsaciones en el mediocampo. Eligió la derecha para atacar y fue vehemente al máximo, pero esta vez sus penas se ahogaron en pretensiones banales y en repeticiones sin efectos secundarios.

Sanfra, con Leguiza como comandante del ejército, ganó los rebotes y las segundas jugadas y, pese a que por momentos se metió atrás, supo guiar su propio destino. Salvo dos intervenciones de su arquero, no pasó mayores sobresaltos.

“Dejame decir algo más: “Que ahora hagan silencio los que vociferaban por todas partes que este era un equipo de amigos, que jugaban los que eran del grupo del club y no los que mejor estaban”.

Con la “bomba” de un tranquilo Manu Dambolena, me despido: “Santísimo” triunfo para llegar al 1 y estirar a cuatro cotejos la racha sin derrotas. ¿Y ahora?

La síntesis

Huracán 0 (4-1-3-2)

Alonso 5

Mayo 5

Pérez Mangui 6

Olguín 4

Pacheco 5

J. Parra 3

Segovia 6

LINARES 5

Navarro (c) 4

D.B. Scalco 4

Pane 5

DT: Mauro Brunelli

San Francisco 1 (4-1-3-2)

J. Arias 6

T. Onorio (c) 6

J. Sosa 7

LEGUIZA 8

Fuentes 6

J. García 6

Gandolfo 6

Castellano 5

Bardella 6

D. Romero 5

A. Vega 6

DT: Emanuel Dambolena

PT. Gol de J. Sosa (SF), a los 43m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 57m. Garderes (6) por J. Parra, 68m. Chamorro (5) por Navarro y Valiente (5) por Pacheco y 83m. J. Pérez por Mayo, en Huracán; 64m. Soto Torres (4) por D. Romero, 76m. Vila por Castellano y 84m. L. Vega por A. Vega, en San Francisco.

Amonestados. J. Parra (28m.) y Olguín (72m.), en Huracán; Castellano (75m.) y J. Sosa (88m.), en San Francisco.

Arbitro. Juan Manuel Vega (8).

Cancha. Sansinena (8,5).