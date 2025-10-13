Barrio Hospital se quedó con el número 1 y están los cuatro definidos para el play in

El Colo Martínez y Lucho Fortelli doblan a Martín Álvarez. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Barrio Hospital venció a Comercial, en cancha de Villa Mitre, por 69 a 54 y, de esta manera, se aseguró el número 1 de la fase regular del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

El partido correspondió a la decimocuarta y penúltima fecha del segundo tramo.

El escolta El Nacional, por su parte, derrotó a La Falda, en Sportivo, por 101 a 84 y continúa dependiendo de sí mismo para terminar en la posición que ocupa.

Argentino, uno de los terceros, superó a Los Andes, por 83 a 79. El otro que está en la misma línea es Independiente, que le ganó a Velocidad, 73 a 63.

El quinto -hasta el momento- es Sportivo, que derrotó a Pellegrini, por 78 a 75.

Mientras que Ateneo, el otro clasificado a playoffs, cayó ante Bahía Basket, por 74 a 58.

En los dos restantes partidos de la jornada, Altense superó a Barracas, por 83 a 55 y Espora a Whitense, por 88 a 52.

Ya estaban los seis clasificados a playoffs. En tanto, quedaron definidos los cuatro para el play in 7º, 8º, 9º y 10º, restando definir las posiciones entre Comercial, Altense Velocidad y Bahía Basket

Comercial 54, Barrio Hospital 69

Barrio Hospital -ganador del primer tramo-, se aseguró el número 1 de la fase regular para los próximos playoffs que, de repetir, automáticamente lo pondrá en Primera para la próxima temporada.

El equipo que orienta Claudio Queti tuvo respuesta de los más experimentados, como Luciano Fortelli (9 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos), Esteban Benedetti (15 unidades, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos), José Luis Martínez (12 puntos, más 9 recobres) y Sebastián Branciforte (8 rebotes).

Esto, sumado al reparto entre Tomás Bussetti, Herman Banegas, Amilcar Andreanelli y Marcos Fernández. Definitivamente hizo un equipo largo.

El portuario, por su parte, hizo 3-27 en triples.

Comercial (54): N. Antonelli (13), L. Orellano (5), M. Maina (12), M. Álvarez (6), F. Cardone (4), fi; B. Rodríguez (2), G. Lan, G. Barcala (6), M. Godoy (2) y J.C. Reschini (4). DT: Gustavo Candia.

Barrio Hospital (69): L. Fortelli (9), E. Benedetti (15), S. Branciforte (5), J.L. Martínez (12), H. Banegas (6), fi; M. Fernández (2), T. Bussetti (12), A. Andreanelli (4) y T. Galant (4). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Comercial, 6-15; 15-40 y 36-50.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y⁩ Sam Inglera.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

La Falda 84, El Nacional 101

El Nacional llegó a las tres cifras por primera vez en el torneo, al vencer a La Falda, por 101 a 84.

Dentro de un parejo rendimiento, Alejo Arias se destacó con 16 puntos (3-6 en triples, 3-8 en dobles y 1-2 en libres), 12 rebotes y 9 asistencias.

En tanto Nahuel Dulsa fue el goleador, con 19 puntos (1-4 en triples, 6-6 en dobles y 4-5 en libres); Lucas Ruiz terminó con 15 puntos y 9 rebotes, mientras que Juan Cruz Dauphin aportó 13 unidades (2-3 en triples, 2-2 en dobles y 3-3 en libres).

La Falda (84): P. Palacio (11), P. Amigo (8), N. Cornago (21), V. Kleja (14), I. Frisón (3), fi; T. Pérez (7), G. Fernández (5), J.I. Schiebelbein (8), M. Cuchetti (2) y F. Riccio (5). DT: Juan Miguel Vigna.

El Nacional (101): J.C. Dauphin (13), A. Arias (16), N. Dulsan (19), B. Aceituno (2), L. Ruiz (15), fi; M. Cruglak (8), F. Dulsan (11), M. Echarri (10), S. Ferrari (7), O. Rayes y V. Moretti. DT: Ramiro Riviere.

Cuartos: La Falda, 24-19; 39-43 y 60-77.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Argentino 83, Los Andes 79

Argentino se topó con un Los Andes combativo que, apoyado en el estadounidense James Danzey (24 puntos y 14 rebotes) dio pelea hasta el final: 83-79.

En el local, Gerónimo Rausch cerró con 22 puntos y 12 rebotes, mientras que Genaro Parrotta completó 19 unidades, con 4-9 en triples 3-3 en dobles y 1-1 en libres.

Argentino (83): M. Giovino (5), F. Malmesi (8), A. Puentes (8), S. Suanez (10), G. Rausch (22), fi; G. Parrotta (19), J. Gonzalía, B. Ugolini (9) y F. Mariezcurrena (2). DT: Andrés Del Sol.

Los Andes (79): F. Líbero (8), M. Gómez (6), F. Asensi (10), M. Véliz (8), J. Danzey (24), fi; T. Carvalhosa (6), G. Martínez (5), M. Berger (9) y E. Oporto (3). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Argentino, 15-27; 34-41 y 53-56.

Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Alexia González.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Independiente 73, Velocidad 63

Independiente superó a Velocidad, por 73 a 63, con buenos aportes de Alen Ríos (17 puntos y 8 rebotes) y Maximiliano Zonza (12 unidades, más 9 rebotes). En tanto, Agustín Astradas metió 4-9 en triples y Facundo Slonimsqui cerró con 14 unidades.

En el azulgrana se destacó Gastón Berdini: 13 puntos, más 11 rebotes.

Independiente (73): M. Schmir (3), M. Zonza (12), J.I. De Pástena (9), A. Astradas (12), A. Ríos (17), fi; B. Jiménez, F. Bonino (4), J.P. Morán, F. Slonimsqui (14) y V. Gemetro (2). DT: Javier Musumeci.

Velocidad (63): S. Dutari (11), F. Cassano (4), P. Pérez Pavón (13), G. Berdini (13), A. Icasto (12), fi; M. Montes, S. Abenel, V. Périga (8), J. Barco y A. Calderone (2). DT: Alan Rava.

Cuartos: Independiente, 26-20; 42-33 y 60-50.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Agustín Matías y Leonardo⁩ Bressan.⁩

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Pellegrini 75, Sportivo 78

Sportivo terminó incómodo frente a Pellegrini, al que derrotó 78 a 75.

Emanuel Miguel, en el tricolor fue el principal anotador, con 17 puntos (1-1 en triples, 6-8 en dobles y 2-3 en libres), más 8 rebotes.

En tanto, Gastón Chávez fue el máximo goleador del partido, con 23 puntos (2-9 en triples, 3-5 en dobles y 11-14 en libres), además de bajar 11 rebotes.

Pellegrini (75): J.I. Castro (11), F. Grégori (5), J. Pérez (2), G. Chávez (23), J.M. Coronel (9), fi; L. Álvarez (12), A. Álvarez (13) y S. Frayssinet. DT: Máximo De la Cuadra.

Sportivo (78): R. Blanco (10), G. Martínez (12), A. Barbero (15), E. Miguel (17), F. Escobar (11), fi; G. Stach (7), J. Tuero (2), M. Ayala (4), M. Pristupa y F. Galassi. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Pellegrini, 18-28; 35-48 y 60-66.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Bahía Basket 74, Ateneo 58

Bahía Basket se anotó un triunfazo que lo metió en play in, al vencer a Ateneo, por 74 a 58.

El local tuvo nuevamente a Juan Bautista Kiessling como principal exponente, siendo autor de 29 puntos (4-8 en triples, 7-9 en dobles y 3-5 en libres), más 12 rebotes. También se sumó Emanuel Kloster, con 12 puntos y 10 rebotes.

En el puntaltense, no alcanzaron los 19 puntos de Nicolás Bejarano, tampoco los 11 puntos 7 asistencias de Nahuel Ilacqua, como los 11, más 6 rebotes y 6 asistencias de Franco Percello.

Bahía Basket (74): F. Salce (2), E. Jaime (6), S. Ponzoni (12), T. Campaña (1), J.B. Kiessling (29), fi; A. Passeggi (7), E. Kloster (12) y S. Russi (5). DT: Tomás Fernández.

Ateneo (58): L. Gómez (4), F. Percello (11), N. Ilaqua (11), N. Bejarano (19), D. Ezcurra (5), fi; B. Scholman (6), N. Taboada (2), H. Martínez, I. Costa y M. Acosta. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Bahía Basket, 12-16; 37-33 y 53-45.

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Di Marco⁩ y Francisco Irrazábal.⁩

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Altense 83, Barracas 55

Altense (83): M. Ortega (), J.M. Bicondoa (), B. Baier (), B. D'Amico (), N. Zanabria (), fi; L. Jaimes (), D. Agalupe (), E. Pordomingo () y A. Lorca. DT: Nicolás Altamirano.

Barracas (55): R. Eliosoff (), M. Capurso (), D. Albisu (), L. Durán (), B. Ruiz (), fi; A. Ciamprone (), F. Perrín (), I. Ríos Speerli (), J. Cruz (), J.J. Román () y S. Segal. DT: Albano Schneider.

Cuartos: Altense, 23-15; 39-30 y 56-43.

Árbitros: Mariano Enrique, Ariel Mallemaci y Fabrizio Rey.⁩

Cancha: Armando Traini (Altense).

Espora 88, Whitense 52

Espora (88): A. Lera (13), B. Sacomani (17), E. Zandonadi (8), M. Achor (9), M. Barrera (14), fi; N. Themthan (8), B. Kumorkiewicz (13), A. Miguez, I. Morales (5), B. Falcioni (1), L. Giorgiani y T. Godoy. DT: Mauro Sacomani.

Whitense (52): J.C. Iturbide (15), M. Herbalejo (10), T. Iturriaga (2), T. Márquez (6), F. Mastrandea (7), fi; F. Cruz (3), L. Hermosilla, F. Hermosilla (8), M. Ruiz, L. Abraham (1) y S. Pérez. DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Espora, 29-15; 47-34 y 71-49.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Camila Robles.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

Lo que resta

El viernes jugarán el partido postergado entre Pellegrini y Altense, correspondiente a la novena fecha.

El próximo martes 21, en tanto, se completará la fase regular, con Barrio Hospital-Argentino, El Nacional-Independiente, Sportivo-Comercial, Ateneo-Altense, Velocidad-Bahía Basket, Los Andes-Espora, Barracas-Pellegrini y Whitense-La Falda.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 39 (14)

3º) Argentino, 38 (12)

4º) Independiente, 38 (13)

5º) Sportivo, 37,5 (13,5)

6º) Ateneo, 36 (13)

7º) Comercial, 33,5 (12,5)

8º) Velocidad, 32 (11)

9º) Bahía Basket, 32 (10)

10º) Altense, 31,5 (10,5) (*)

11º) Espora, 30 (11)

12º) La Falda, 26 (10)

13º) Pellegrini, 25,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 25 (8)

15º) Whitense, 25 (9)

16º) Barracas, 22,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.