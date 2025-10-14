El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 15 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 15 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será templado y ventoso, con ráfagas fuertes en disminución a regulares desde el sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará templado e inestable, con viento moderado del noroeste rotando al oeste. El índice de radiación UV será bueno y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 16 grados.