El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 15 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado y ventoso, con ráfagas fuertes en disminución a regulares desde el sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado e inestable, con viento moderado del noroeste rotando al oeste. El índice de radiación UV será bueno y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 16 grados.