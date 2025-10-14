El audio que mandó Luna antes de ser asesinada por Laurta: "Quiero llorar"

Luna Giardina, una de las víctimas que fue asesinada por Pablo Laurta, le envío un mensaje de audio a una conocida donde relató que quería "llorar" luego de que una mediadora se haya contactado con ella para avisarle que su expareja, a quien le realizó varias denuncias por violencia de género, había organizado una fiesta de cumpleaños en Uruguay para su hijo y que los invitaba.

"No sé si está en Córdoba, pero sí me llegó un mensaje de una mediadora, de que él estaba organizando cumpleaños en Uruguay que, si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá", comienza el audio de la joven.

El estremecedor audio fue enviado días antes del doble femicidio, ya que el menor cumple años este martes 14 de octubre. Dicho mensaje ya demostraba el terror que Luna tenía al ver al acusado.

En el mensaje sumó también que había personas que no podían asistir al festejo: "Los excluidos al cumpleaños son mi mamá y su tía, que es la única familia de allá con la que hablo. La gente con la que tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, no puede ir al cumpleaños de Pedro", sumó.

En su audio, la joven contó que el festejo iba a ser supuestamente en una estancia y que si iban tendrían una habitación con baño en suite dentro de dicho establecimiento.

A su vez, expuso que, si ella no quería ir, uno de los abuelos paternos de su hijo "iba a venir a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí".

"Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia", manifestó y destacó que le mandó un texto a la mujer que la contactó: "Encima esto un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan". (NA)