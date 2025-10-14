"En un 99 % creemos que es Martín", dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado
Néstor Roncaglia dijo que el cuerpo desmembrado que fue encontrado en la ciudad Concordia pertenecería al remisero.
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró hoy que creen "en un 99 %" que el cuerpo desmembrado que fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia pertenece al remisero Martín Sebastián Palacios.
"En un 99 % creemos que es Martín y en un rato se va a realizar la autopsia", expresó Roncaglia acerca del cuepro que sería del remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su expareja y su exsuegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.
Además Roncaglia, señaló durante una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de Policía, Claudio González: “Creemos que Laurta es una mente criminal metódica, que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, tuvo conciencia”. (NA)
Noticia en desarrollo