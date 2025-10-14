El 3x3 Milanno se tiñe de rosa: la ABB y una edición especial femenina +25 por la prevención del cáncer de mama

Con una propuesta especial orientada a la prevención del cáncer de mama, se realizará el próximo domingo una nueva edición del 3x3 Milanno Femenino, en instalaciones del club Olimpo.

La jornada, organizada por la Asociación Bahiense de Básquetbol junto a Milanno e Inova Diagnóstico por Imágenes, combinará competencia deportiva, actividades de concientización y charlas a cargo de profesionales de la salud, en un clima de encuentro y reflexión, en el marco del Octubre Rosa y coincidiendo con el Día de la Madre.

El presidente de la ABB, Guillermo Barco, destacó la importancia de vincular el deporte con causas sociales.

“Desde la ABB asumimos el compromiso de involucrarnos en las causas que atraviesan a nuestra comunidad. El deporte es una herramienta para cuidar, unir y generar conciencia”, señaló-

En la misma línea, el vicepresidente Leonardo Gómez Talamoni resaltó el valor formativo del evento.

“Queremos que el básquet femenino siga creciendo, y hacerlo en el marco de una causa tan significativa como el Octubre Rosa nos llena de orgullo. Cada evento que organizamos tiene un mensaje, y este nos interpela como sociedad, apuntó.

Por su parte, el coordinador de comunicación institucional de la ABB, Francisco Mandará, subrayó el espíritu simbólico de la jornada.

“La propuesta busca que las madres, jugadoras y familias vivan un día distinto. No es solo una competencia, es un espacio de encuentro, acompañamiento y celebración de la vida", dijo.

El 3x3 Milanno Femenino– Edición Octubre Rosa forma parte del circuito oficial impulsado por la ABB junto a Milanno, con el acompañamiento de Inova Diagnóstico por Imágenes, la Federación Bonaerense de Básquetbol, La Nueva, Flex MKT, FM Ciudad, Point Sportwear, Basket Capital y Coca Cola.