Bahiense del Norte jugará en la élite del vóley nacional: "Esta Liga tiene que ser para toda la ciudad"

Bahiense del Norte oficializó su participación en la próxima Liga Argentina de Vóley Femenino, la elite a nivel nacional.

"Queda el tramo más corto y ya empezamos a sondear jugadoras. Venimos de jugar el torneo más importante del país (San Gerónimo) y llevamos un solo refuerzo. Pudimos estar a la altura (finalizaron entre los ocho), así que es algo bueno para nosotros", se ilusionó el entrenador Matías Pasquarella, quien estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El tricolor logró el ascenso la temporada pasada.

"El club siempre nos apoyó, porque fue un logro deportivo. Lo que siempre nos dijeron es que estemos preparados y nunca se puso en duda la participación. Decidimos oficializarlo cuando se pagó la inscripción y se entregaron los papeles", señaló Pasquarella.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante este tiempo, el equipo se fue trazando objetivos, siempre con el foco en la Liga Argentina.

"Lo principal es ir torneo a torneo como un micro objetivo, sabiendo que el macro objetivo es la Liga. Eso hizo que las chicas tuvieran el foco bien puesto y alcanzaran un rendimiento muy bueno desde el compromiso y lo que demostraron en la cancha", destacó el DT.

Esta presencia marcará otro hecho histórico para la ciudad. Se jugará desde enero hasta abril del 2026 y participarán 16 equipos.

"Hace 13 años que no hay Liga Nacional en Bahía y hay toda una camada que llegó a Sub 18 o Sub 20 y nunca vio la Liga Nacional. Entonces, para todas ellas un mundo nuevo y cuando descubren lo que es una Liga Nacional la nena Sub 14 se le mete en la cabeza que quiere llegar ahí. Entonces, significa un motor para las más chicas y un disfrute para los más grandes. Por eso, esta Liga tine que ser para toda la ciudad", entendió Pasquarella.

La duración de los partidos es uno de los principales cambios a los que deberá acostumbrarse Bahiense en la máxima competencia.

"En la Liga los partidos son muy largos y nosotros, acostumbrados a no tenerlos, estamos implementando que el error no te condene tanto. Empezamos a trabajar más en la parte psicológica de las jugadoras", contó Pasquarella.

A nivel individual, el entrenador estuvo en el exterior compartiendo con la Selección italiana Mayor y la U19 y en diferentes equipos, sumando experiencia y conocimiento.

"Muchas cosas son trasladables, hay que romper la barrera del que 'no se puede'. Copiar no, porque los contextos son distintos, pero hay que hacer un filtro y hacerlo terrenal", opinó.

Mirá el video completo: