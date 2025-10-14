Juegos Bonaerenses: el atletismo picó en punta con las primeras medallas

Las primeras medallas de los Juegos Bonaerenses que se están desarrollando en Mar del Plata quedaron en poder de los atletas Joquín Odriozola y Santino Ascorti, respectivamente.

Joaquín sobresalió en los 3000 metros, obteniendo la medalla de bronce.

Por su parte, Santino (Sub 14) obtuvo el tercer puesto en martillo y también se adjudicó el bronce.

Por otra parte, el aquatlón se quedó con un cuarto puesto.

También hubo triunfos en básquetbol, beach voley, fútbol 5 y fútbol tenis, futsal, damas, ajedrez, chin chon, handball, paleta, rugby, softbol, tenis y vóleibol.

