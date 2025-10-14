Video: taxistas y choferes de aplicaciones se agarraron a trompadas en Aeroparque

Un violento conflicto entre taxistas y choferes de aplicaciones se desató ayer frente a la entrada de Aeroparque.

La pelea, que fue registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, incluyó empujones, agresiones físicas y tensión mientras los autos intentaban cruzar en medio del tumulto. Según se observa en las imágenes difundidas, el intercambio se originó por la disputa de pasajeros y la organización en la distribución de las calles para recoger o dejar viajes.

De acuerdo con el video, el enfrentamiento se inició cuando un hombre, con la frase “Vamos enfrente a mano”, desafió a otro conductor, lo que desembocó en gritos y el primer empujón. Durante los minutos siguientes, varios de los presentes intentaron separarlos mientras algunos oficiales se vieron sobrepasados por el revuelo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno de los choferes cayó al suelo y desde esa posición lanzó una patada, mientras otro terminó con la camiseta desgarrada.

Los automovilistas que circulaban por el área hicieron sonar sus bocinas intentando avanzar por la avenida, a pesar de que la riña se trasladó al medio de la calle. El registro muestra la tensión creciente y evidencia la falta de intervención efectiva para evitar nuevos incidentes.

Hacia el final de la grabación, cuando parecía que la situación se calmaba, un nuevo altercado reavivó la pelea, forzando nuevamente a quienes estaban cerca a intentar separarlos.

Sin embargo, esta disputa también atravesó fronteras. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, en México, un taxista y un conductor de Uber se pelearon en una zona hotelera de la ciudad de Cancún.

Los hechos se dieron a conocer a través de diversos videos que fueron difundidos en redes sociales. Y, de acuerdo con los reportes preliminares, la pelea ocurrió en una plaza comercial ubicada en el bulevar de Kukulcán.

Taxi y Uber, una relación más allá de la violencia

Desde el 2016, cuando Uber empezó a operar en el país, esta clase de movilidad personal se interpuso como una alternativa al taxi o al remise. Al principio, la llegada de las aplicaciones generó mucho malestar entre los conductores de taxis, quienes hicieron sentir su voz de protesta por una competencia que consideraban ilegal y desleal.

Hubo manifestaciones y movilizaciones al centro de las ciudades a las que se permitía que operen estas nuevas empresas, y no fueron pocos los episodios de violencia contra los conductores de ese tipo de servicio. De hecho, durante varios años, lugares como aeropuertos y terminales de ómnibus, eran (y son) terreno prohibido para ellos, y los viajes debían iniciarse o terminar fuera de las instalaciones.

Sin embargo, desde 2020 y en Buenos Aires y su área metropolitana, funciona Uber Taxi, el servicio que permite solicitar viajes en taxi a través de la aplicación del sistema de movilidad.

En este sentido, Uber, por ejemplo, aseguró en marzo de este año que ya son más de 17.000 los taxistas que cada mes utilizan su app para completar viajes a modo de complemento para sus viajes tradicionales. En promedio, dice la empresa, los taxistas hacen más de 100 viajes por mes a través de la app y estos representan casi el 10% de todos los viajes de Argentina. (Fuente: Infobae).