Boca le prestará un arquero de renombre a Argentinos Juniors tras la dura lesión del “Ruso” Rodríguez

El experimentado arquero Sergio “Chiquito” Romero (38 años) ha llegado a un principio de acuerdo para desvincularse de Boca Juniors y convertirse en refuerzo de Argentinos Juniors, tras la lesión que sufrió el guardavallas Diego “Ruso” Rodríguez (36 años), quién sufrió una grave lesión en la derrota ante Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura de primera división.

La operación, que se encamina a una rescisión de contrato para que Romero llegue libre, se aceleró por dos motivos opuestos: la falta de continuidad de Romero en el Xeneize (donde no jugaba desde noviembre de 2024) y la emergencia médica en La Paternal por la lesión de Rodríguez.

Argentinos Juniors aceleró las negociaciones con Boca por Romero, tras confirmarse el parte médico que indicó que Rodríguez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El arquero será intervenido quirúrgicamente y su recuperación se estima en al menos ocho meses, dejándolo fuera de actividad hasta, posiblemente, mediados de 2026.

Para Romero, este pase representa la oportunidad de sumar minutos de competencia en una etapa decisiva del año, algo que no había logrado en Boca durante 2025 y según trascendió el acuerdo de palabra con Argentinos sería por un vínculo hasta fin de año, una vez que se concrete su salida de Boca, donde su contrato finalizaba a fin de año y no era prioridad para el cuerpo técnico de Claudio Úbeda.

Debido a que la lesión de Rodríguez ocurrió fuera del mercado de pases del Torneo Clausura, Argentinos busca inscribir a Romero exclusivamente para la Copa Argentina, donde debe enfrentar las semifinales contra Belgrano, pendiente aún de la aprobación reglamentaria de la AFA.