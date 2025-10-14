Marisa y Lautaro: "Somos muy hinchas, nos ponemos la camiseta argentina y se nos infla el pecho"

Marisa Echegoyen y Lautaro Fueyo tienen un estilo de vida que no permite un corrimiento. Son dedicados, respetuosos y muy hinchas de sus instituciones. Por eso sobresalen en su disciplina, el karate, y suelen cosechar medallas en todas las competencias.

Ambos vivieron la experiencia de integrar la delegación Argentina en el Mundial de Japón en 2024, pero también mantuvieron su nivel y sobresalieron en la 50 edición de la Copa Itaya -en Río Ceballos-, a principios de este 2025, y el reciente Panamericano que tuvo desarrollo en Colombia, donde volvieron a lucir sus mejores

"Al momento de competir, por estar rodeado de un montón de países, como ocurrió en Colombia, me llena de orgullo. Competir contra 15 países, ser de Bahía Blanca y vestir la casaca Argentina me hace inflar el pecho. Cuando peleo no lo hago solo, sino con la compañía de mis amigos, familia, profesores y dirigentes", dijo Lautaro, quien ganó el oro en kumite individual y en Kata por equipos, en la categoría 17-18 años.

"También, como hizo Lautaro, viajé el martes 22 de septiembre para tener una mejor adaptación al clima y los horarios. Llegué mejor preparada que en al Mundial y verdaderamente disfruté del Panamericano como pocas veces me pasó antes. Después de Japón, de haber vencido a una japonesa y estar entre las mejores del mundo estoy en una etapa de mi vida donde representar al país es único. Me cuesta explicarle a mi familia y amigos que todavía sigo compitiendo. Lo que vivo con la casaca argentina es impagable", señaló Marisa, quien obtuvo el oro en kumite individual en la categoría 56-60 años.

Ambos estuvieron en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play, y expusieron sus gustos por el karate.

"Para mi es el día a día. Este año me di el gusto de ganarle una final a la campeona mundial de mi categoría, quien el año pasado me había sacado en Japón en el combate que clasificaba al podio. No es una revancha, porque nosotros no competimos contra el oponente, sino contra uno mismo", apuntó Marisa.

"Cuando llega una instancia en que todo se iguala, no importa tanto el ímpetu sino el uso de la cabeza y la estrategia. Eso es más que tu propia condición física", resaltó Lautaro.

La nota completa a continuación: