Calles inundadas: "Así vivimos en Aldea Romana, Oro Verde y aledaños cada vez que llueve"

En Bahía Blanca, entre el sábado y el domingo, llovieron unos 100 mm. y complicaron la circulación y la accesibilidad en algunos barrios, tal como se vio reflejado en la queja sistemática de los vecinos.

Tal como publicamos ayer de Villa Floresta, luego surgieron protestas provenientes de sectores cercanos al autódromo.

"Así vivimos en Aldea Romana, Oro Verde y aledaños cada vez que llueve", manifestó Daniela, una vecina del sector.

De acuerdo a sus palabras, por "Cortalezzi, entre Bermúdez y Belgrano, no se puede transitar".

"No podemos entrar a nuestras casas si no es en vehículo", contó.

"Es una vergüenza que no se preocupe la Municipalidad de entoscar de una buena vez, ya que asfaltan en todos los barrios menos en Aldea Romana", se quejó.

Algo similar ocurrió en el predio del Círculo Bahiense de arquería, cuyas instalaciones quedaron cubiertas de agua.

El mismo se encuentra en Casanova al 3900, a metros de Paso Vanoli, junto al Napostá.

De hecho, el Municipio informó en dos ocasiones, pasado el fin de semana, que el tránsito vehicular y peatonal en Paso Vanoli se encontraba cerrado, como sucede desde anoche. "Solicitamos encarecidamente a la comunidad no transitar por la zona ya que es riesgoso", indicó.

"Falencias hidraúlicas estructurales"

A propósito, en las últimas horas el intendente Federico Susbielles realizó un posteo en sus redes sociales dando cuenta de "Bahía Blanca cuenta con falencias hidraúlicas estructurales que hoy nuevamente se evidenciaron en anegaciones y socavamientos luego de una jornada donde cayeron 100 milímetros".

En el mismo hizo mención a obras que evitarían la acumulación de agua en los barrios Las Acacias y Aldea Romana. No obstante aclaró que se requerirá de tiempo y presupuesto para poder llevarlas a cabo.

"Para hacer realidad estos proyectos necesitaremos sostener el gran acompañamiento del gobierno provincial y sumar al gobierno nacional, por los enormes montos que las obras suponen", señaló.