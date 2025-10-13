Villa Floresta: "Falta una obra de infraestructura grande, no puede ser que llueva y nos inundemos"

Vecinos del barrio Villa Floresta volvieron a sufrir anegamientos tras las lluvias del fin de semana y expresaron su malestar por la falta de obras de infraestructura que, aseguran, vienen reclamando desde hace años.

"Acá hace falta una obra grande que nunca se hizo, y hoy estamos pagando las consecuencias, más allá de la inundación de marzo”, sostuvo Santiago, de José Ingenieros al 2500, quien contó que con cada precipitación la situación se repite. "Han dejado crecer toda esta zona, pero no hicieron las obras básicas; no puede ser que lluevan dos gotas y nos inundemos”, lamentó.

En algunos sectores de Bahía Blanca, entre el sábado y el domingo cayeron unos 100 mm.

En diálogo con Panorama, por LU2, este vecino relató que las calles quedaron intransitables: “Es imposible salir de las casas, y hasta en vehículo es muy complicado. Fue un fin de semana caótico. Cayó una cantidad importante de agua, pero nada fuera de serie como en marzo, y aun así se volvió a inundar".

"Los desagües están obstruidos y el agua no tiene ninguna circulación —siguió—. Nosotros estamos en una olla acá".

"Las soluciones están, pasa que hay que intervenir políticamente con obras que fueron prometidas. No sé hasta cuándo vamos a estar así", mencionó.

También advirtió que el problema se agrava con el paso del tiempo. "Ahora se nota más porque el suelo ya no tiene el poder de absorción de antes. Pasa siempre, y va a volver a pasar con la próxima lluvia", agregó.

"Son todas promesas; alguien tiene que venir acá en lugar de arreglar dos pozos en el centro. Falta inversión, como en muchos sectores", concluyó el vecino.