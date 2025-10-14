Los 24 entrenadores que ya dejaron su cargo en esta Liga Profesional 2025

Alejandro Orfila dejó de ser el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tras la derrota ante Talleres y se convirtió en el vigésimo cuarto entrenador en dejar su cargo en lo que va de 2025.

El primero en dejar su puesto fue Marcelo Méndez, también en el “Lobo”, luego de un flojo arranque de temporada. Lo siguieron Walter Erviti, despedido en Belgrano tras apenas cuatro partidos y Facundo Sava, quien presentó su renuncia en Atlético Tucumán antes de regresar meses después a Sarmiento.

Poco después, Mariano Soso perdió el clásico rosarino y dejó su cargo en Newell’s, mientras que Cristian Fabbiani abandonó Deportivo Riestra para reemplazarlo. También Ernesto Pedernera se alejó de Godoy Cruz y fue reemplazado por Esteban Solari, quien a su vez duraría poco en el cargo.

Sebastián Domínguez fue otro de los que no resistió los malos resultados en Vélez, mientras que Andrés Yllana se despidió de Aldosivi tras haber conseguido el ascenso en 2024. La lista siguió con Raúl Antuña, quien renunció a San Martín de San Juan por la mala campaña y, con Alexander Medina, que cerró su ciclo en Talleres después de una derrota en la Copa Libertadores.

Por otro lado, Pedro Troglio, tras dejar Instituto, se sumó a Banfield, mientras que Cristian “Kily” González acordó su salida de Unión por decisión conjunta. Ariel Broggi se despidió del “Taladro”, Fernando Gago fue echado de Boca tras perder el Superclásico y Pablo De Muner no renovó su contrato con Defensa y Justicia.

Más tarde, Diego Flores dejó su cargo en Gimnasia tras la eliminación en Copa Argentina, y Miguel Ángel Russo se despidió de San Lorenzo luego de caer en semifinales del Apertura. En cuanto a Platense también se quedó sin técnico poco después, ya que la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez decidió alejarse tras consagrarse campeona.

En cuanto a Diego Cocca sorprendió a todos, ya que dejó Talleres a pocos días del inicio del Torneo Clausura sin siquiera dirigir oficialmente al equipo, siendo reemplazado por Carlos Tevez. En tanto, Javier Sanguinetti fue despedido de Sarmiento por malos resultados y Esteban Solari repitió la historia en Godoy Cruz antes de un compromiso internacional.

Finalmente, Mariano Charlier dejó Aldosivi en septiembre ante la delicada situación del equipo en la tabla del descenso, convirtiéndose en el vigésimo segundo entrenador en salir. Con Orfila ahora fuera de Gimnasia, la cifra llegó a 24 entrenadores que no continúan en su cargo en este 2025.