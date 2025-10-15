Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

23.7°

Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

23.7°

Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

23.7°
La ciudad.

Dólar en Bahía: entre anuncios y versiones, a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

Cuáles fueron los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.

 

Archivo La Nueva.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.413,56 para la venta y de $1.360,10 para la compra en Bahía Blanca, registrando un salto de 0,31% en relación al cierre del martes.

Las constantes oscilaciones de la divisa se dan en un contexto marcado por anuncios, versiones y rumores, en medio de las negociaciones del Gobierno con el Tesoro estadounidense para la concreción de un rescate financiero por un monto cercano a los US$40.000 millones.

Noticias Relacionadas

En tanto, el dólar blue marcó $1.465 para la venta en nuestra ciudad (+2,09%), mientras que se ofreció a $1.455 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.813,50, el MEP cotizó a $1.424, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.439.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, escaló a 1.026 puntos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE