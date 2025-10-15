Dólar en Bahía: entre anuncios y versiones, a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.413,56 para la venta y de $1.360,10 para la compra en Bahía Blanca, registrando un salto de 0,31% en relación al cierre del martes.

Las constantes oscilaciones de la divisa se dan en un contexto marcado por anuncios, versiones y rumores, en medio de las negociaciones del Gobierno con el Tesoro estadounidense para la concreción de un rescate financiero por un monto cercano a los US$40.000 millones.

En tanto, el dólar blue marcó $1.465 para la venta en nuestra ciudad (+2,09%), mientras que se ofreció a $1.455 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.813,50, el MEP cotizó a $1.424, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.439.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, escaló a 1.026 puntos.