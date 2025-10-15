El Tesoro de EE.UU. volvió a vender dólares en el mercado cambiario argentino

Después de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, el gobierno de Estados Unidos confirmó que volvió a vender dólares en el mercado cambiario argentino.

Lo dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aunque no informó el monto de la intervención.

El funcionario republicano recalcó que mientras la Argentina implemente buenas políticas, tendrá el apoyo de la Casa Blanca. En esa línea, Bessent afirmó que el gobierno de Trump trabaja en una asistencia adicional de US$20.000 millones para la Argentina.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que el Tesoro de EE.UU. compre bonos argentinos, Bessent dejó abierta la posibilidad, aunque evitó dar detalles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las declaraciones del funcionario estadounidense llegaron después del sabor agridulce que había dejado la conferencia de prensa que brindó Trump tras el encuentro con Milei en la Casa Blanca. Allí, el republicano había condicionado varias veces la ayuda de EE.UU. a un resultado electoral favorable para La libertad avanza.

“La falta de anuncios concretos, con los cuales se venía especulando fuerte en la previa, los cambios en la agenda y formato de la reunión y las mencionadas declaraciones dejaron gusto a poco frente a la expectativa que se habían generado y alimentado”, decía la consultora Outlier en su informe matutino.

Desde el mediodía, los operadores veían oferta de dólares en el mercado cambiario que no se correspondía con liquidación de exportaciones. Con todo, el dólar oficial operaba en $1380 en el segmento mayorista.

Una vez confirmadas las ventas del Tesoro de EE.UU., el tipo de cambio bajó con fuerza hasta los $1357.

En la pantalla de Banco Nación se replicó el movimiento: el billete estadounidense pasó de $1415 a $1395 en pocos minutos.

Las cotizaciones financieras también cedían al inicio de la tarde. El dólar MEP bajaba 1,4% hasta $1434,95 y el contado con liquidación retrocedía 1,8% para llegar a $1449,26.

La venta de dólares estadounidenses de este miércoles es la segunda operación confirmada de este tipo en menos de una semana, ya que el jueves pasado Bessent había reconocido una transacción similar para “comprar pesos” justo en la jornada en la que el Tesoro argentino ya no tenía munición de divisas para intervenir en el mercado local. (TN)

Noticia en desarrollo