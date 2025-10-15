Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

David Lebón se casó con su manager

El músico contrajo matrimonio con Patricia Oviedo, tras 15 años de relación.
 

El músico David Lebón se casó con su manager y pareja durante los últimos 15 años. Se trata de Patricia Oviedo, ahora su flamante esposa, tras una ceremonia muy emotiva y llena de referentes de la música.

Además de los familiares y amigos de la pareja, fueron personalidades como: Marcela Morelo, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.

También estuvieron los músicos de la banda de Lebón: Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio.

La ceremonia se llevó a cabo en el Registro Civil de la calle Uruguay. Allí, Sandra Mihanovich emocionó a todos al interpretar la canción “Honrar la vida”.

 

