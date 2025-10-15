Bahía Blanca | Miércoles, 15 de octubre

Sociedad.

Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero: lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

Es investigado por el homicidio de Sebastián Martín Palacios. En horas será indagado en la causa por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Pablo Laurta, el detenido acusado del doble femicidio, del crimen del remisero y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie, informaron fuentes del caso.

En esta oportunidad, Laurta iba a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo iba a trasladar desde Concordia a Córdoba, pero, aun así, se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal.

El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 estuvo reunido con su abogado: "Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó".

Ahora, la incógnita es saber si su traslado a Córdoba, para ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se retrasa o no, debido a que su defensor habría pedido tener conocimiento del expediente por completo. (NA)

