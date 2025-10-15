Provocan un incendio intencional en la delegación Noroeste

Alrededor de las 6.30 de la mañana de hoy una gran cortina de humo negro se extendió por la delegación municipal Noroeste, ubicada en calle Pacífico al 200, por un incendio que todo indica que fue intencional.

Cubiertas y residuos acumulados que iban a ser trasladados al relleno sanitario fueron consumidos por las llamas, que habrían sido provocadas por una banda de jóvenes que vive en el sector.

Sobre las 8, el fuego ya estaba controlado. Sólo hubo algunos daños materiales.

El delegado Fernando Herrera, en diálogo con LU2, sostuvo que "después de la inundación hubo mucha gente que tiró basura, entonces se armó un basural muy grande y nosotros empezamos a transferir eso hacia la delegación para luego llevarlo al relleno sanitario. Por algún motivo alguien entró (a la delegación)... y bueno, no es la primera vez que nos pasa".

"Ayer, por ejemplo, tuvimos que llamar al móvil policial porque había unos chicos tirando con hondas hacia acá. Son adolescentes", agregó.

Herrera indicó que la densa columna de humo negro se debió a unas cubiertas que un hombre había arrojado en el basural y las habían trasladado a la delegación.

"Intuyo que puede pasar que las prendan para venir a buscar el alambre u otra cosa. Es una práctica que se ha visto también en otros lugares", dijo. Y cerró comentando que les va a tomar cerca de un mes llevar toda la basura acopiada para su disposición final en el relleno.