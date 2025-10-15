Allanan una vivienda del conurbano por un caso de grooming en Bahía

Por un caso de grooming que tuvo por víctima a una menor de Bahía Blanca, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de José León Suárez, partido de General San Martín, donde se secuestró un teléfono celular cuyo contenido será analizado.

El procedimiento fue pedido por la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, y por orden del Juzgado de Garantías Nº 3 de nuestra ciudad.

La causa se inició por la denuncia de la madre de una joven de 15 años, quien refirió que su hija estaba manteniendo conversaciones de índole sexual a través WhatsApp e Instagram y que, en ese contexto, se habían remitido imágenes y recibido otras por parte de sus interlocutores.

A través de las tareas investigativas se logró individualizar a uno de los perfiles, cuyo titular poseía domicilio en esa localidad bonaerense, por lo que se solicitó el allanamiento de la vivienda, ubicada en la calle Biarritz al 3.000.

En esos contactos, la persona bajo sospecha instaba a la menor a realizar y enviar imágenes íntimas, además de insistir con encuentros personales para atentar contra su integridad sexual.

Personal de la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal concretó el procedimiento, logrando secuestrar un teléfono celular que será sometido a peritajes.