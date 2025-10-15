Emanuel Carassou y Leandro Orbe se presentarán este sábado en el Café Histórico
Este sábado, a las 21:30 horas, el Café Histórico (avenida Colón 602) será escenario de una nueva fecha del ciclo cultural Bahía Blanca No Olvida, con la presentación del cantante Emanuel Carassou y el guitarrista Leandro Orbe.
El dúo propone un recorrido por la música argentina con una mirada joven y renovada. Su propuesta, definida como "fresca y vibrante", combina interpretaciones cuidadas con un estilo cercano y auténtico, invitando al público a disfrutar de un repertorio que busca equilibrar calidad artística y alegría.
Carassou y Orbe llevan más de 15 años compartiendo escenarios en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el país. Su trabajo conjunto se consolidó en esta propuesta que ofrece una lectura actual de la tradición musical nacional.
La noche contará además con la participación especial del bahiense Leandro Fernández Suñer.
Las reservas pueden realizarse al 291-6491449.