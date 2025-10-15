Falleció Abel Bassi, exdirigente de la Asociación Bahiense

Abel Omar Bassi, exvicepresidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, falleció a los 81 años.

Un hombre que acompañó durante diez años a quien fuera presidente, Adolfo Lista, y que se identificó con la entidad madre del básquetbol local.

En 2021, Bassi, recibiendo una distinción, acompañado por Guillermo Barco, hoy presidente de la ABB.

La Asociación Bahiense emitió un comunicado en el que destacó que "Abel fue parte activa de una etapa muy importante para la ABB, acompañando con compromiso, respeto y pasión el crecimiento de nuestro deporte. Su aporte, tanto en el plano dirigencial como en el humano, dejó una huella imborrable en la historia de la Asociación y en todos quienes compartieron su camino".

Sus restos son velados en Estomba 255 y serán inhumados a las 13, en el cementerio Parque de Paz.